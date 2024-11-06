После победы Трампа у Путина на первом этапе будет медовый месяц. Интервью с Пристайко о результатах выборов в США

В США прошли президентские выборы, которые будут определять мировую политику на долгие годы. Результат будет иметь потенциально сейсмические последствия по всему миру. Что касается Украины, то потенциально от следующего американского президента будут зависеть перспективы вступления страны в НАТО, продолжение поставок западного оружия и условия мирных переговоров с Москвой в будущем.

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Уверенную победу на выборах в США одержал кандидат от Республиканской партии – Дональд Трамп. Наблюдатели сходятся во мнении, что его второй срок может оказаться достаточно опасным для Украины, ведь предвыборные высказывания и потенциальные действия скорее играли на руку Кремля.

Между тем, в один день с президентскими выборами состоялись и выборы в Конгресс. В Сенате республиканцы уже получили большинство, чего не было последние четыре года и имеют значительное преимущество в Палате представителей, все это позволит Трампу чувствовать себя гораздо увереннее.

О результатах выборов в США и их влиянии на ситуацию в Украине и мире своим мнением в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, эксминистр иностранных дел Украины, экспредседатель миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

– Предполагалось, что борьба между кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис и Дональдом Трампом будет жестокой, но результат оказался другим – уверена победа последнего. Если к этому добавить контроль, который республиканцы получили над Конгрессом, то картина окажется еще более впечатляющей.

– Я думаю, что многие обозреватели, из политиков ошиблись, насколько Соединенные Штаты сейчас хотят перемен. И ситуация действительно будет сложна для тех, кто поставил все карты на Гаррис, но для этого есть искусство политики и дипломатии, чтобы осознавать возможность планировать свои действия в условиях неопределенности. Нам же нужно первое начать с того, что уважать выбор наших партнеров и друзей американцев. А уже потом высказываться и думать, как это будет влиять на Украину.

– Что касается Украины, это будет поддержка или предательство? Ведь те заявления, которые поступали накануне голосования и от Трампа, и от представителей его команды, четко демонстрировали довольно негативный сценарий поддержки Украины.

– Я уверен, что нельзя избежать разговора с Путиным сейчас без разговора о войне в Украине. Но то, что слова кандидата Трампа будут отличаться от действий президента Трампа, это тоже очевидно. Надо признать, что мы много раз напоминали украинцам, влюбленным в ту политику, которую проводят демократы, о том, что оружие первым предоставил нам Трамп. Вы помните, как Трамп вел себя агрессивно по отношению к россиянам и сирийскому правительству, когда были подозрения в применении химического оружия. То есть, есть определенные факторы, которые позволяют нам тоже ожидать радикальных шагов по отношению к российско-украинской войне. И то, что у Путина на первом этапе будет такой, знаете, как медовый месяц, я уверен в этом, но нам надо удержаться, спокойно реагировать, держать фронт, ведь не все пропало.

– Это так, но и ситуация изменилась со времени прошлого президентства Трампа. Другая команда, другие реалии мировые, другие заявления в преддверии выборов. Не будет сдерживающего фактора в плане демократического Конгресса, где, по крайней мере, в Сенате республиканцев получили большинство за последние четыре года. Дворец представителей, у них там тоже большое преимущество.

– Но не было такой агрессивной войны России, развязанной против соседнего государства Украины, как тогда. Мы с вами еще точно не знаем, кто будет его руководителем, например Пентагона.

Мы с вами не знаем, кто будет государственным секретарем, кто эти его ближайшие советники. Мы видим эти планы, которые есть, они далеки от реальности, большинство из них строятся только для того, чтобы понравиться кандидату Трампа и получить свое место в администрации. Когда эти люди займут места и разберутся с конфликтом, будет совсем другая картина.

Это их сторона работы, есть еще наша сторона работы. Мало того, что мы должны продолжить защищаться так, как мы делаем, и вычистить многие недостатки, которые не дают нам возможности воевать по полной, нам еще нужно восстанавливать те связи, строить новые разрушенные мосты, сожженные с администрацией Трампа. Когда мы в очередной раз пытались шататься то в сторону Трампа, то потом в сторону демократической администрации. Эти качели дипломатические очень сложны для управления этими процессами, и в большинстве случаев следует держаться одной своей линии.

- У Украины есть что-то предложить Трампу сегодня, чтобы он как бизнесмен взвесил это предложение и склонил чашу весов на нашу сторону и не прекратил помощь?

– Я небольшой поклонник поиска в украинских недрах чего-нибудь интересного, и купить какую-то определенную помощь в обмен на это. Мне кажется, что нам нужно выстраивать отношения со Штатами на уровне ценностей. Хотя говорят, что у Трампа нет ценностей. Это не так. У каждого человека есть, и он тоже. В частности, развитие бизнеса, о котором вы говорили.

Но, знаете, мы вам сто тысяч, условно, тон урановой руды, а вы нам отправите десять ракет или защитите нам в течение одного месяца, так не сработает. Нам нужно объяснять им, для чего США защитить Украину, для чего вкладывать в нашу страну, и что уже очень много. Я думаю, что это тот довод, который будет действенным.

Что касается договоренностей с Путиными, то нужно реагировать также пока спокойно. Да, у вас есть какое-то чувство, что вы можете достучаться до Путина, вы можете как-то договориться, пробуйте. Мы посмотрим, как это получится. В конце концов, мы будем все это время воевать.

Приблизительно такая позиция была в Израиле, и это привело к тому, видите ли, Израиль выстоял все эти годы войн. Уважение не выпрашивают, его завоевывают. Наверняка будет очень сложно. Особенно что касается этих месяцев, пока полностью не войдет в свои дела новая администрация Трампа.

– Президент Сербии Вучич накануне отметил, что если Трамп побеждает, он предложит россиянам и украинцам заключить перемирие уже на период от католического Рождества до православного Рождества. То есть, конец этого года, начало следующего. Вы считаете этот сценарий реалистичным?

– То, что он предложит нам перемирие, я уверен на 100%. Насколько это перемирие может удержаться, здесь более сложный вопрос. Хочу напомнить, что в течение так называемого Минского процесса, который почему-то у нас уже в Украине воспринимается, как чуть ли не измена, было более 20 разных форм перемирия, некоторые держались месяцами.

Надо не путать перемирие с прекращением войны, которое от этого, как показывает практика, не прекращается. Посмотрите, что происходит между Северной и Южной Кореей. Они до сих пор не имеют договора о прекращении огня, формально находясь в состоянии войны. Это не мешает Южной Корее развиваться и быть одной из самых развитых стран мира.

– Но для этого нужны хотя бы определенные гарантии безопасности. То есть не получится так, что вот перемирие, заморозка произойдет. При этом россияне будут готовиться и подготовятся к еще большей войне, а на Западе, в Соединенных Штатах нам будут говорить, сейчас перемирие, какое оружие дополнительно, какие средства и все прочее.

– На самом деле, пауза – она выгодна всем. Если мы достаточно поняли уже наши все ошибки, когда многие годы не пользовались этими паузами и не укрепились, то возможно даже хотя бы сейчас мы наконец поймем, что нужно вычистить крадущих миллиардами коррупционеров, наконец запустить масштабное производство оружия, энергетику восстановить и реально защитить . То есть, наконец, делать ту домашнюю работу, которую откладывали все это время.

Я не говорю, что мы ничего не сделали. Первое проявление того, что мы что-то сделали, то, что мы с вами еще живы, общаемся на украинском языке на украинском телевидении. Но, в принципе, нам многое еще предстоит сделать, воспользоваться этими месяцами нужно. Надо объяснить себе и европейцам, что ничего не меняется. Украина не собирается сдаваться, если какие-то изменения произойдут у нашего мощного партнера. Надо дождаться, пока партнер разберется со своей домашней работой и снова восстановит помощь. Но без этой помощи мы действительно не справимся.

– На ваш взгляд, действующая администрация президента Байдена на что-либо способна в последние недели своей каденции? К примеру, наконец-то дать разрешение на удары по территории РФ западными ракетами?

– В теории да. Ничего не останавливает сейчас действующего президента США для предоставления такого разрешения. Поверьте мне, что многие республиканцы также хотели бы, чтобы Украина не воевала с одной связанной рукой за спиной, они сами об этом говорят.

Будет ли что-то сделано, учитывая определенную политическую культуру, существующую в США, не создавать, знаете ли, таких чрезмерных проблем для будущей администрации? Сложно предсказывать. Что точно может администрация Байдена, так это вычистить сейчас все запасы, которые они могут нам передать за эти последние недели.

Победа Трампа изменит баланс сил в Европе в целом? Этот фактор может сделать, например, так, что премьер-министр Венгрии Орбан станет одним из основных лидеров в Европе, что для нас не лучший вариант? Или те же европейские правые, которые ориентировались на Трампа и часто имеют пророссийские взгляды, могут еще активнее поднять главу внутри ЕС.

– Надо осознавать, что долгое время ценности, пропагандируемые, в частности, демократами Соединенных Штатов, перестали быть приемлемыми или интересными в подавляющем большинстве западной цивилизации. Но это естественный процесс. Проявлением этого процесса является появление таких людей, как премьер Словакии Фицо как Орбан. Если этот процесс не осознавать и не понимать, как выживать в его условиях, то мы и дальше будем сталкиваться с появлением странных персонажей. Если понять, что происходит, в частности, и в нашей стране тоже, тогда мы понимаем, как в этой объективной картине вообще выживать. Я уверен, что с приходом Трампа многое поменяется, но, поверьте мне, доминирование таких людей, как Орбан, не произойдет, хотя бы, в частности, из-за того, что нет мощности для доминирования у небольшой страны Венгрия, которая переживает не самые лучшие экономические и политические времена.

Хотя, очевидно, на телеэкранах мы увидим кадры, где рядом стоят улыбающиеся Орбан с Трампом, но это тоже до поры до времени.

– Европа готова к тому, о чем говорил будущий вице-президент в администрации Трампа Вэнс, что "Америка не будет платить ни за восстановление Украины, ни за ее безопасность после того, как будет установлено перемирие. Это будет делать Европа".

– Европа об этом много лет говорит, и многое было сделано, и деньги, которые есть, условно говоря, в Германии, Франции и самой Европейской комиссии, это грандиозные деньги, по которым можно было бы восстановить не одну Украину. Будут ли эти деньги направлены на то, чтобы восстановить наше государство, это сложный вопрос и во многом будет зависеть от того, что проект Украина предложит Европе.

Если Европа увидит, что украинский проект жив, интересен, из которого возможно будет новый центр роста экономики, рост мощностей, это совсем другой вариант. Очень многое зависит сейчас от нас с вами. В первую очередь это выход из войны, о котором мы давно говорим, а второй вопрос, который представляет сама по себе Украина. Это новая Польша с мощной будущей экономикой или бывшие Балканы, которые будут нуждаться в внимания, деньгах и значительных политических усилиях? Вот где сейчас проходит разлом, принятый в ЕС.