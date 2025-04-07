От школы до налоговой: украинцы назвали сферы, где чаще всего требуют взятки

В Украине наибольшее количество взяток требуется в сферах образования, медицины и правоохранительных органов. Также растет коррупция в земельных отношениях и налоговой сфере, если в 2023 году 14% опрошенных сообщали о взятках в этой сфере, то к 2024 году этот показатель вырос до 25%.

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Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС). Проблема коррупции в Украине остается одной из наиболее актуальных и болезненных для общества.

В последние годы коррупционные проявления охватывают не только государственные органы, но и обычные жизненные ситуации, где украинцы сталкиваются с требованиями взяток. По результатам недавних исследований, коррупция приобретает новые формы и остается широко распространенной во многих сферах жизни.

Одной из наиболее распространенных форм взяточничества есть вымогательство взяток от родителей школьников. По данным опроса, 29% респондентов заявили, что за последний год встречались с требованиями взяток со стороны руководства школ или учителей. Это могут быть деньги, подарки или даже услуги, требуемые в обмен на оценки или другие привилегии. Подобные ситуации являются большим вызовом системы образования и требуют комплексного подхода к борьбе с коррупцией в этой сфере.

Еще одной сферой, где взяточничество является единичным явлением, является медицина. Согласно опросу, 26% украинцев столкнулись с вымогательством взяток при получении медицинских услуг. Это включает не только врачей, но и сотрудников больниц, поликлиник и аптек. Чаще взятки требуют за ускоренное обслуживание, проведение обследований или же для того, чтобы пациент получил необходимое лечение в ограниченных условиях. В условиях войны и нестабильности в стране, когда доступ к медицинским услугам ограничен, эти случаи еще больше усугубляют ситуацию.

С увеличением активности на рынке земли и приватизации количество коррупционных случаев в этих сферах возросло. Если в 2023 году 14% опрошенных сообщали о взятках в этой сфере, то к 2024 году этот показатель вырос до 25%. Проблемы с земельными отношениями включают не только оформление документов, но и доступ к земле для застройки или ведения бизнеса.

Одной из самых неприятных ситуаций для украинцев есть вымогательство взяток сотрудниками Национальной полиции. 25% опрошенных сообщили, что сталкивались с подобными случаями, в том числе на дорогах или при взаимодействии с патрульными полицейскими. Это включает как штрафы за нарушение ПДД, так и случаи, когда полицейские требовали деньги или другие выгоды за закрытие дела или не привлечение к ответственности.

Нельзя обойти и налоговую сферу, которая традиционно является одной из наиболее коррумпированных. Если в 2023 году 6% респондентов сообщали о взятках в налоговых органах, то в 2024 году этот показатель вырос до 13%. Проблемы в налоговых органах могут включать как вымогание взяток за непроверку деклараций, так и упрощение процедуры оформления документов или принятие решений в пользу конкретных лиц или компаний.

Исследования показывают, что, несмотря на усилия антикоррупционных органов, проблема взяточничества в Украине не исчезает. Чаще всего с требованиями взяток сталкиваются украинцы в школах, медицинских учреждениях и полиции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине готовится к рассмотрению законопроект о частичном закрытии информации об объектах недвижимости. Эту законодательную инициативу подвергли критике правозащитники. Дело в том, что новации в случае их утверждения создадут препятствия для фиксирующих коррупцию журналистов.

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