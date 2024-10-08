"Осталось одно требование": что еще нужно сделать Украине для получения денег от ЕС

Украина выполнила 8 из 9 задач по программе Ukraine Facility в третьем квартале 2024 года, но одна из них все еще находится на финальной стадии. Государство все еще завершает подготовку Концептуальной записки по отступлениям от обязательств по оценке воздействия на окружающую среду.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Этот инструмент предусматривает поддержку Европейской Комиссии и ЕС в обмен на выполнение ключевых реформ и внедрение мер, направленных на укрепление экономики, борьбу с коррупцией и развитие государственного управления.

В период июль-сентябрь перед Украиной стояли 9 задач, каждая из которых имела стратегическое значение для дальнейшего получения финансирования. Как отметил Гетманцев, 8 из 9 индикаторов было выполнено, однако осталось одно требование, находящееся на финальной стадии. В течение третьего квартала было запланировано выполнить следующие задачи:

обеспечение увеличения численности сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до 15% от числа работников Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);

изменения в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс , касающиеся усовершенствования процесса соглашений со следствием и упрощения отдельных процедур в Высшем антикоррупционном суде;

, касающиеся усовершенствования процесса соглашений со следствием и упрощения отдельных процедур в Высшем антикоррупционном суде; принятие Плана мер по реализации Стратегии возврата активов на 2023-2025 годы;

на 2023-2025 годы; утверждение Демографической стратегии Украины на период до 2040;

на период до 2040; одобрение Плана мер по дерегуляции , предусматривающего сокращение и цифровизацию доступа к рынкам и изменение моделей государственного надзора;

, предусматривающего сокращение и цифровизацию доступа к рынкам и изменение моделей государственного надзора; изменения к Государственной стратегии регионального развития на 2021-2027 годы , приближающие систему управления регионами к европейским стандартам;

, приближающие систему управления регионами к европейским стандартам; утверждение вторичного законодательства о праве REMIT для обеспечения прозрачности на оптовом энергетическом рынке;

принятие закона о конституционных правах граждан на безопасную окружающую среду , предусматривающее предотвращение промышленного загрязнения в соответствии с Директивой 2010/75/ЕС;

, предусматривающее предотвращение промышленного загрязнения в соответствии с Директивой 2010/75/ЕС; подготовка Концептуальной записки относительно отступлений от обязательств по оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке.

Как свидетельствует Минэкономики, почти все задачи выполнены. Однако остается одна задача, которая все еще находится на финальной стадии реализации. Например, Демографическая стратегия Украины была принята в последний день квартала, 30 сентября, но обнародована уже в октябре.

По словам Гетманцева, эта ситуация демонстрирует нашу традицию оставлять некоторые вопросы на момент, что является нежелательной практикой. Украинские чиновники надеются, что Европейская Комиссия "простит" незначительные задержки, и в ноябре страна получит очередной транш финансирования.

Впереди Украину ждет еще больше задач и более тесные сроки. В четвертом квартале 2024 года страна должна выполнить 13 новых индикаторов, а в первом квартале 2025 – 16. Всего в следующие два квартала предстоит выполнить 29 задач, и только однажды за всю четырехлетнюю программу нагрузки будет такой же высокой, как сейчас – в четвертом квартале 2025 и первом квартале 2026 года.

Поэтому в условиях значительной зависимости от внешней помощи ключевая задача для Украины – обеспечить выполнение всех требований без дальнейших задержек. Двигаться по графику финансирования и избегать испытания терпения Европейской Комиссии станет важным шагом для стабильного поступления международной поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) примет решение о выделении Украине макрофинансового транша в $1,1 млрд до 21 октября. К этой дате будет завершен пятый пересмотр программы расширенного финансирования (EFF).

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