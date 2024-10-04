Украина получит почти миллиард долларов: в МВФ объявили, когда примут важное решение

Совет директоров Международный валютный фонд (МВФ) примет решение о выделении Украине макрофинансового транша в $1,1 млрд до 21 октября. К этой дате будет завершен пятый пересмотр программы расширенного финансирования (EFF).

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Об этом на брифинге 4 октября объявила директор МВФ по коммуникациям Джули Козак. Она отметила, что в 2024 году программа EFF предусматривает $5,4 млрд бюджетной помощи Украине.

"При условии одобрения нашим Советом Украина в рамках соглашения EFF получит доступ к $1,1 млрд. Ожидается, что Рада будет рассматривать пятый обзор к ежегодным заседаниям", – сказала она, имея в виду заседания совета директоров МВФ, которые запланированы на 21-26 октября.

Казак напомнила, что на момент четвертого пересмотра дефицит финансирования Украины на 2025 год прогнозировался на уровне почти $26 млрд. В настоящее время команда МВФ находится в процессе обновления прогнозов в рамках продолжающегося пятого пересмотра.

Что такое EFF: детали программы поддержки МВФ

Действующая программа финансирования EFF рассчитана на четыре года и около 15,6 млрд долларов. МВФ и Украина утвердили ее 31 марта 2023, а первый транш в размере 2,7 млрд долларов поступил в начале апреля-2024. Второй транш на 890 млн долларов был перечислен в июле.

На конец июня Украина выполнила все количественные критерии, а также структурные бенчмарки, необходимые для пятого просмотра EFF. Но для последующих траншей МВФ необходим устойчивый рост экономики, а также укрепление независимости, компетентности и авторитета антикоррупционных и судебных институтов, поэтому МВФ требует от Украины:

создание нового высшего административного суда;

реформирование Счетной палаты Украины;

внешний аудит НАБУ;

возобновление полного состава наблюдательного совета "Укрэнерго" до конца декабря.

Также OBOZ.UA сообщал, что ключевой задачей Украины в рамках реализации текущей программы EFF является мобилизация внутренних доходов государственного бюджета. Это касается не только сокращения расходов и введения финансовых ограничений, но и увеличения налоговых поступлений, которые власти планируют сделать путем повышения ставок некоторых налогов и детенизации.

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