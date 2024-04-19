Оккупационные власти фейковых "республик" присваивают жилье украинцев: как действовать

Оккупационные власти на территориях Донецкой и Луганской областей ввели новый "закон", по которому смогут присваивать жилье выехавших лиц, если они не получили российский паспорт или не переоформили документы на жилье по российским законам. Однако, после деоккупации для Украины эти "законы" не будут иметь никакой юридической силы, а владельцам жилья рекомендуют воздержаться от поездок на ВТО (временно оккупированная территория).

Об этом сообщила главная координатор общественной организации "Донбасс SOS" Виолета Артемчук в интервью Свои. "По этой схеме квартиры и дома людей, выехавших с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, могут забрать " – отмечает Виолетта.

Оккупационная "власть" так называемых "народных республик" приняла "закон", по которому намерена обнаруживать бесхозное жилье, чтобы затем передать его в так называемую "муниципальную собственность". По этой схеме квартиры и дома людей, выехавших с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей могут забрать.

"Эта схема может привести к присвоению имущества тех, кто не получил российский паспорт и не переоформил документы на жилье по российским законам" – сообщает координатор. Согласно "закону", признаками "бесхозяйственного" жилья являются:

невнесение платы за жилье и неоплаченная коммуналка в течение года до дня обнаружения жилого помещения, имеющего признаки безхозяйственного имущества;

отсутствие информации о зарегистрированном праве собственности на жилое помещение в Едином государственном реестре недвижимости РФ;

отсутствие признаков эксплуатации жилого помещения, которое может создавать угрозу его безопасности, а также опасность для жизни и здоровья других лиц.

"Те, чье имущество присвоят кафиры, в любом случае останутся его собственниками. После деоккупации об этом точно не пойдет - ни при каких обстоятельствах Украина не будет признавать определения или решения оккупационных властей " - рассказала координатор.

За 10 дней со дня обнаружения жилья, имеющего признаки бесхозного, "уполномоченный орган" разместит информацию на своем сайте и в доступных местах у входа в помещение. Чтобы владелец такого имущества не потерял его, в течение 30 дней он должен лично обратиться в этот "орган" и предоставить необходимые документы, в том числе паспорт РФ.

Украинские правозащитники указывают на то, что такое давление на граждан оказывается намеренно для создания дестибилизации морального состояния граждан. Но отмечают, что такие действия не будут иметь никакой юридической силы для Украины и советуют избегать путешествий на оккупированные территории, чтобы обеспечить личную безопасность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на свободную территорию Украины удалось вернуть еще одного ребенка, два года прожившего в российской оккупации в одном из сел в Запорожской области. 5-летний Максим наконец-то увиделся со своими родителями.

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