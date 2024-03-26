Курс доллара достиг рекорда "по НБУ": как переписали цены на валюту банки и обменники

Доллар в Украине заметно подорожал в банках и обменниках после того, как официальная стоимость американской валюты выросла до исторического рекорда. Утром во вторник, 26 марта, средняя цена американской валюты в банках установилась на уровне 38,98/39,48 грн (покупка/продажа), в небанковских обменниках – 38,73/38,50 грн. Так, за сутки курс доллара вырос в банках на 18 копеек, а в обменниках на 5-15 копеек. Наличный курс все еще далек от рекордов, ведь осенью-2022 он превышал и 40 грн/долл.

За неделю, с прошлого вторника, наличный доллар в банках подорожал на 18-20 копеек. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта рассчитал официальную стоимость американской валюты на уровне 39,23 грн. Это:

на 9 копеек выше предыдущего исторического рекорда (39,14 грн/долл., был установлен 21 марта 2024 года);

на 32 копейки ниже курса, действовавшего в понедельник, 25 марта;

на 26 копеек дороже, чем было неделю назад.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно держится заметно выше банковского и в покупке, но чуть ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 26 марта предлагают по цене 39,3/39,4 грн (покупка/продажа).

Среди крупнейших коммерческих банков 26 марта дешевле всего продают Укрсиббанк и государственный Укрэксимбанк – по 39,4 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в ПУМБ – по 39,6 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене Универсал Банк (Монобанк) – 38,45 грн. А выгоднее всего продавать валюту 26 марта в ПУБМ и государственном Сенс Банке, за 39,1 грн/долл.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 38,9 39,5 ПУМБ 39,1 39,6 Сенс Банк 39,1 39,55 Укрсиббанк 38,8 39,4 Креди Агриколь Банк 38,45 39,55 Универсал Банк 38,2 39,3 Укрэксимбанк 38,8 39,4

Курс доллар – гривня: чего ожидать украинцам

В Украине в ближайшие несколько недель курс доллара снизится до 38,5 грн/долл., однако после снова подрастет, рассказал OBOZ.UA руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий. По его словам, Национальный банк не ставит перед собой задачи искусственно удерживать курс доллара на действующем уровне.

Более того, если бы доллар не дорожал, Украина не смогла бы выполнить бюджет. Некоторые таможенные платежи, налоги, кредиты и международные гранты поступают в валюте. Девальвация, с одной стороны, увеличивает инфляцию, а с другой – позволяет покрыть потребности страны. В бюджете на 2024-й предусмотрен курс в размере 40,7 грн/долл.

"Это понятная политика НБУ на постепенное увеличение курса доллара. Мы видим, что с начала декабря курс начал расти. И это уже третий рост курса. Ведет себя Нацбанк адекватно ситуации на рынке. Курс растет, потом немного проседает. Это говорит о том, что тенденция идет на рост", – говорит Паращий. Он предполагает, что в ближайшие две недели доллар подешевеет до 38,5 грн/долл., а затем снова стабилизируется у отметки в 39 грн/долл.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам рассказали, сколько долларов можно купить в обменниках. Актуальные правила НБУ последний раз обновлялись в начале декабря-2023.

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