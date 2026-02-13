Обязательный НДС для "ФОПов" в Украине: Кабмин отложил резонансный законопроект, которого требует МВФ

Кабинет министров Украины в феврале 2026 года не будет подавать проект закона об обязательной регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) для плательщиков единого налога (физлиц-предпринимателей, ФЛП) с годовым оборотом более 1 млн грн. Этот документ необходим для заключения соглашения Украины и Международного валютного фонда (МВФ) о новой программе финансирования.

Об этом 13 февраля во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Так она ответила на вопрос представителя "Голоса" Ярослава Железняка, который поинтересовался конкретными сроками регистрации этой налоговой инициативы.

"В феврале правительство не будет подавать законопроект о регистрации предпринимателями НДС", – заявила Свириденко.

Дискуссия вокруг проекта закона проходит с конца 2025 года. 18 декабря Министерство финансов вынесло на публичное обсуждение документ, предусматривавший, что ФЛП 1-3 групп автоматически становятся плательщиками НДС, если их годовые обороты превышают 1 млн грн.

Норма рассматривается как одно из "предварительных условий" для получения финансирования в рамках новой программы сотрудничества с МВФ. По первоначальному плану Минфина, требования должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

Так, Украина и МВФ согласовали технически параметры новой 48-месячной программы расширенного финансирования (EFF) на 8,1 млрд долларов. Программа включает 16 структурных ориентиров и четыре обязательных "предварительных условия", без выполнения которых старт программы невозможен.

В декабре 2025 года Министерство финансов вынесло на обсуждение законопроект, предусматривавший уплату НДС физическими лицами-предпринимателями с годовым доходом более 1 млн грн. 15 января в Киеве с рабочим визитом побывала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. По данным медиа, одним их ключевых вопросов в переговорах стало именно НДС для "ФОПов".

По результатам визита Георгиева напрямую заявила, что фонд не отказался от требования к Украине ввести обязательный НДС для ФЛП. Впрочем, она подчеркнула, что для одобрения новой программы МВФ требует лишь внесение соответствующего законопроекта в парламент, а не его окончательное принятие.

"Относительно льгот по НДС мы очень четко заявили: это должно быть сделано. Мы не можем допустить, чтобы украинская экономика оставалась в подвешенном состоянии между рыночной и нерыночной моделями. Мы должны двигаться вперед, и вопрос не в том, делать это или нет, а в том – как именно и как заручиться поддержкой парламента", – сказала Георгиева.

Она уточнила, что МВФ все еще ожидает внесения соответствующего законопроекта в Верховную Раду. Также фонд обсуждает возможность дать Украине еще год на привлечение поддержки этой законодательной инициативы в парламенте.

Законопроект Минфина об НДС для "ФОПов": что предусмотрено

Плательщики единого налога 1-3 групп (кроме е-резидентов) будут обязаны регистрироваться плательщиками НДС, если сумма их налогооблагаемых операций за последние 12 месяцев превысила 1 млн грн . От этой обязанности освобождены только плательщики 3-й группы – электронные резиденты (е-резиденты).

(кроме е-резидентов) будут обязаны регистрироваться плательщиками НДС, если сумма их налогооблагаемых операций за последние 12 месяцев превысила . От этой обязанности освобождены только плательщики 3-й группы – электронные резиденты (е-резиденты). Если плательщик 3-й группы на ставке 5% достигает лимита в 1 млн грн, он обязан перейти на ставку 3% + НДС .

. В случае обязательного перехода заявление об изменении ставки подается не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем превышения лимита. Новая ставка применяется с 1-го числа месяца подачи заявления.

В доход плательщиков НДС 1-3 групп теперь включается сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. Ранее это касалось только 3-й группы.

теперь включается сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. Ранее это касалось только 3-й группы. Плательщики 1-3 групп , которые становятся плательщиками НДС, обязаны вести учет доходов и расходов по типовой форме (ранее для 1-2 групп была только произвольная форма).

, которые становятся плательщиками НДС, обязаны вести учет доходов и расходов по (ранее для 1-2 групп была только произвольная форма). Исключаются некоторые старые нормы относительно сроков подачи заявления при изменении ставки (в частности, норма о 10 днях до начала месяца).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава "налогового" комитета парламента Даниил Гетманцев прокомментировал требования МВФ о введении НДС для "ФОПов". Нардеп не поддержал кардинальное изменение правил во время военного положения, но отметил, что Украине все равно необходимо сломать схемы, когда крупный бизнес мимикрирует под малый, чтобы не платить НДС и другие налоги.

