Гетманцев прокомментировал требования МВФ относительно "ФОП": "речь идет о крупном бизнесе, который использует лазейки"

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал требования МВФ о введении НДС для "ФОПов". Нардеп не поддерживает кардинальное изменение правил во время военного положения, однако отмечает, что Украине все равно необходимо сломать схемы, когда крупный бизнес мимикрирует под малый, чтобы не платить НДС и другие налоги.

Об этом Гетманцев написал на своей странице в Facebook, разместив фрагмент своего эфира на одном из телеканалов. "Неужели может быть нормой то, что мы видели на достаточно популярном в соцсетях фото, когда на столе бухгалтера одного заведения – 16 кассовых аппаратов, и она их сводит? Или сеть из 400 супермаркетов, которая оформлена на полторы тысячи ФЛП? Искоренить схемы, из-за которых ежегодно бюджет недополучает колоссальные средства – одна из ключевых задач сейчас. Это – о ресурсе для усиления обороноспособности, наших защитников", – объяснил он.

Речь идет о сети супермаркетов Маркетопт, который, как отметил Гетманцев, используют 1500 ФОПов. "Решения, которых от нас требуют партнеры, связаны прежде всего с такими мерами по детенизации экономики. Подчеркиваю: я не поддерживаю идею внедрять во время войны значительные изменения в системе единого налога. Считаю, что должны пройти период до завершения военного положения без подобных потрясений для малого бизнеса", – пояснил он. "Речь идет о крупном бизнесе, который использует лазейки", – пояснил он.

О каких изменениях идет речь

МВФ требует внести ряд изменений в правила по налогообложению ФЛП. Эти изменения уже оформлены в соответствующий законопроект Минфина. Речь идет о следующем:

Обязательная регистрация плательщиком НДС для всех групп

Плательщики единого налога 1– 3 групп (кроме е-резидентов) обязаны регистрироваться плательщиками НДС, если сумма их налогооблагаемых операций за последние 12 месяцев превысила 1 млн грн .

Изменения в ставках и группах единого налога

Новый порядок изменения ставки: Если плательщик 3-й группы на ставке 5% достигает лимита в 1 млн грн, он обязан перейти на ставку 3% + НДС .

Если плательщик 3-й группы на ставке 5% достигает лимита в 1 млн грн, он обязан перейти на ставку . Сроки подачи заявления: В случае обязательного перехода заявление об изменении ставки подается не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем превышения лимита. Новая ставка применяется с 1-го числа месяца подачи заявления.

Учет и налогообложение доходов

Включение кредиторской задолженности. В доход плательщиков НДС 1– 3 групп теперь включается сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. Ранее это касалось только 3-й группы.

В доход плательщиков НДС 3 теперь включается сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. Ранее это касалось только 3-й группы. Форма учета. Плательщики 1– 3 групп, которые становятся плательщиками НДС, обязаны вести учет доходов и расходов по типовой форме (ранее для 1–2 групп была только произвольная форма).

Регистрационные процедуры НДС

Упрощение сроков. Исключаются некоторые старые нормы относительно сроков подачи заявления при изменении ставки (в частности, норма о 10 днях до начала месяца).

Исключаются некоторые старые нормы относительно сроков подачи заявления при изменении ставки (в частности, норма о 10 днях до начала месяца). Дата регистрации. Определяются новые правила даты регистрации плательщиком НДС: с 1-го числа месяца, в котором лицо становится плательщиком единого налога по ставке 3%; со дня внесения записи в реестр – если переход на общую систему уже состоялся, а заявление подано позже.

Определяются новые правила даты регистрации плательщиком НДС:

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января 2026 года для части украинских предпринимателей меняются правила расчетов с клиентами. Все ФОПы, которые принимают наличную оплату, должны обеспечить возможность расчета банковской картой. Отмечается, что это правило распространяется впервые и на ФЛП 1-й группы, которые ранее были от этого освобождены.

