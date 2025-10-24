OBOZ.UA нашел иностранку, на которую переписали бизнес-империю в Украине: компании брали деньги с госкомпаний за топливо и исчезали

Лемб Летрисия Николь, гражданка крошечной страны в Центральной Америке Белиз, владеет десятками компаний в Украине. Среди них есть ООО, которые выигрывали государственные тендеры на сотни миллионов гривен. Госпожа Летрисия – типичная представительница "лосей". Это иностранцы, на которых оформили более 30 проблемных компаний в Украине.

OBOZ.UA проанализировалукраинские "активы" белизентки и обнаружил целый перечень связанных между собой фирм, которые годами зарабатывали на государственных тендерах. Среди заказчиков в этих тендерах есть Министерство обороны, филиалы "Укрзализныци", областные службы экстренной медицинской помощи и госкомпании.

О том, как работала эта группа и при чем здесь лоси читайте в материале OBOZ.UA.

Группа на миллиарды. Кто воспользовался услугами госпожи Летрисии

Лемб Летрисия Николь 13 ноября 2022 года стала владелицей компании "АЛС 22", которая ранее носила название "ТЕХОЙЛ НХ". Это одна из 67-ми фирм белизийки, при том эта компания – особенная.

Как удалось выяснить журналистам OBOZ.UA, эта компания входила в группу "Техойл" из девяти компаний. Все они из группы в начале названий содержат слово "Техойл": "Техойл Ритейл", "Техойл ТК", "... НК", "... НХ", "... ЛТД", "... ТМ", "... Трейд", "... Петролеум" и "... Констракшн". Кроме подобных названий, некоторые компании связаны между собой общими адресами регистрации и имели общих учредителей. Всей группой руководили из офиса на ул. Ярославов Вал 5-В, говорится в материалах дела №757/32500/19-к.

Когда полиция провела обыск в этом офисе, следователи нашли печати всех девяти компаний в одном месте. "... по адресу: г. Киев, Ярославов Вал, 5-В были обнаружены печати следующих предприятий: ООО "Техойл Трейд"; ООО "Техойл ТМ"; ООО "Техойл Констракшн"; ООО "Техойл ЛТД"; ООО "Техойл Ритейл"; ООО "Техойл Петролеум"; ООО "Энерджи ойл"; ООО "Техойл ТК"; ООО "Техойл нефтехимия", что свидетельствует о подконтрольности предприятий одному лицу и осуществления фиктивной деятельности", – говорится в постановлении Печерского райсуда.

Группа "Техойл" в период с 2016 по 2022 годы выиграла государственные тендеры на общую сумму около 3,75 млрд грн (однако получила не все средства). Правоохранителям удалось установить, что часть руководителей компаний – подставные лица.

"... ОСОБА_10, согласившись на предложение ОСОБА_6, передал ему личные документы, для внесения в протокол общего собрания учредителя указанного общества соответствующих данных о нем, как руководителя субъекта хозяйствования", – описывают схему в деле №757/2173/25-к. Реальный учредитель находил фиктивных руководителей и убеждал их оформить компании на себя.

Деятельность группы "Техойл" описана в целом ряде дел:

в конце 2018 года "Техойл ТК" продала филиалу "Укрзализныци" "Центр транспортного сервиса "Лиски" талоны на дизтопливо и бензин на сумму 4,6 млн грн , но оказалось, что часть талонов невозможно использовать;

, но оказалось, что часть талонов невозможно использовать; следователи Национальной полиции также выявили факт мошенничества при поставках топлива Центральной избирательной комиссии на сумму 136,2 млн грн, ГСЧС – на 61 млн грн, Национальной полиции – на 137 млн грн, говорится в материале №757/28403/19-к;

на сумму 136,2 млн грн, – на 61 млн грн, – на 137 млн грн, говорится в материале №757/28403/19-к; начиная с октября 2017 года директор "Техойл Ритейл" без объяснения причины остановил поставки топлива и прекратил отвечать на телефонные звонки одного из коммунальных предприятий столицы. Топливо на миллион гривен он так и не поставил, говорится в материалах дела.

Компании из этой группы годами выигрывали тендеры на поставку горюче-смазочных материалов в государственные учреждения. При этом уже во время своей деятельности было понятно, что компании действуют непрозрачно: после подписания контрактов повышались цены, не выполнялись условия контрактов, а ответственные лица "исчезали и переставали выходить на связь".

Из материалов одного из уголовных производств мы узнали, как происходили встречи и передача недействительных топливных карточек. На этот раз обманули коммунальное предприятие "Бучасервис".

"... примерно 18-20 декабря 2021 года, во время встречи на автомобильной стоянке супермаркета "NOVUS", подозреваемый передал топливные карточки на дизельное топливо в количестве 4000 литров пострадавшему отметив о том, что данные топливные карточки можно использовать на АЗС "Shell". Получив указанные карточки, пострадавший рассчитался передав 25 тыс грн наличными и 55 тыс грн перевел со своего карточного счета" – говорится в материалах дела №761/28533/22.

Но незадолго после приобретения топливных карточек, сотрудник коммунального предприятия решил ими воспользоваться. Уже на АЗС он узнал, что оплатить топливными карточками невозможно, поскольку они заблокированы. Чиновник сразу связался с подозреваемым и сообщил о проблеме. Но потом представитель фирмы перестал отвечать на телефонные звонки и сообщения в мессенджерах.

Как выйти сухими из воды: рецепт "Техойл"

Часть фигурантов уголовных дел объявлена в розыск. Среди них Виталий Пащенко, который был руководителем компании "Техойл ТМ", бенефициаром в "Техойл ЛТД" и "Техойл Ритейл", основателем "Техойл ТК". Его объявили в розыск по ст 190 УКУ (мошенничество).

Также фигурантами уголовных дел являются Михаил Курочка, который сейчас является директором "Техойл Констракшн", Олег Мусиенко – директор "Техойл ЛТД" и Игорь Колодеев – основатель "Техойл ТК". Их обвиняют в мошенничестве, создании организованной преступной группировки и отмывании денег.

Игорь Колодеев переписал "Техойл ТК" на Юрия Карамана. Это одессит, на которого оформили 46 компаний по всей стране. Колодеева, как удалось выяснить с помощью сервиса проверки мобильных номеров, подписываются как "Игорь водитель Виталика" и "Игорь Водитель ВВ". Инициалы совпадают с именем основателя "Техойл ТК" Пащенко Виталия Витальевича.

Мы попытались связаться с Игорем Колодеевым, но он не ответил ни на телефонный звонок, ни на сообщение в мессенджере.

Еще одну компанию "Техойл ЛТД" переоформили на Майю Цып. По данным сервиса YouControl становится понятно, что компанию Майя получила уже с открытыми уголовными производствами. До этого фирма принадлежала Олегу Мусиенко, против которого сейчас тоже выдвинуты обвинения в легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем.

Госпожа Майя является руководительницей почти 170 компаний. Проживает Майя в селе в Винницкой области. Владелица целого пула компаний живет в скромном сельском доме.

Также под внимание правоохранителей могли попасть заказчики тендеров. Одно из последних постановлений суда по уголовным производствам в отношении компаний из этой группы датируются мартом 2025 года. Это постановление касается компании "ТЕХОЙЛ ТК" и Игоря Даниленко, генерального директора областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черниговского областного совета.

Из материалов дела №750/9824/21 становится понятно, что производство было начато из-за завышенных цен при закупке горюче-смазочных материалов на нужды государственного предприятия. По результатам дела глава Черниговского областного центра экстренной медицины, обвиняемого по статье в служебной халатности, оправдан, ведь "не доказано наличия в его действиях состава инкриминируемого криминального правонарушения".

Благодаря услугам "лосей" организаторы схем могут остаться безнаказанными, переложив ответственность с себя. "Лоси" и подставные лица также должны понести ответственность за свои действия. Они не могли не знать о подозрительной деятельности организаторов группировки и фиктивности своих действий в чью-то пользу. Также заказчики тендеров, если следствие докажет их соучастие, должны понести ответственность за служебную халатность.

OBOZ.UA скоро расскажет о других компаниях "лосей" и после каких обстоятельств фирмы переоформляют на подставных лиц. Серию материалов о том, кто и зачем пользуется услугами "лосей", читайте в следующих публикациях.