Обошлись и без России: ЕС уже готов к зиме, хранилища заполнили раньше срока

Европейский Союз (ЕС) уже заполнил свои газовые хранилища на 90,12%, что является значительным опережением графика. По сути, ЕС уже готов к следующему отопительному сезону, ведь целью являлось заполнение хранилищ на 90%.

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Об этом сообщили в Еврокомиссии. "Заполнение газовых хранилищ до наступления зимы помогает ЕС подготовиться к возможным перебоям с поставками газа", – говорится в сообщении

Так, согласно последним данным Gas Infrastructure Europe, к 18 августа ЕС достиг своей цели по заполнению газохранилищ на 90% примерно на 2,5 месяца раньше крайнего срока, 1 ноября. В хранилищах находится более 93 млрд куб. м природного газа.

"ЕС хорошо подготовлен к зиме, и это поможет еще больше стабилизировать рынки в ближайшие месяцы. Энергетический рынок ЕС находится в гораздо более стабильном положении, чем в это время в прошлом году... Мы можем еще больше укрепить свои позиции за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность", – отметила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Ранее ЕС принял целый ряд мер, чтобы избежать энергетического кризиса, вызванного вторжением России в Украину. В частности:

постановление о сокращении спроса на газ (август-2022 ) уже стимулировало снижение потребления газа на 18% с августа-2022 по май-2023 и теперь продлено еще на год;

Еврокомиссия возглавила согласованную международную работу по альтернативным поставкам газа, в частности, в виде сжиженного природного газа (СПГ);

Энергетическая платформа ЕС уже провела два конкурса по совместным закупам газа, а третий конкурс будет запущен во второй половине сентября.

ключевые инвестиции на уровне ЕС и на национальном уровне увеличили возможности ЕС по импорту СПГ и укрепили устойчивость газовой системы ЕС.

В то же время, как отметил глава Комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев, с приближением к границам заполнения европейских хранилищ трейдеры начинают использовать украинские. В частности, в них уже закачано 0,6 млрд кубометров принадлежащего им газа.

"Мы же, в свою очередь, можем предложить нашим европейским друзьям и партнерам для хранения подземные хранилища общим доступным объемом до 15 млрд кубометров", – подчеркнул нардеп от "Слуги народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, сама же Украина больше не будет договариваться с Россией о продлении транзита газа. По словам министра энергетики, в этом не будет необходимости.

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