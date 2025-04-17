Обменники существенно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта в Украине

В украинских обменниках существенно вырос курс доллара. В полдень 17 апреля его определили в средние 40,65/41,21 грн (покупка/продажда), что сразу на 38 коп. выше в покупке и на 24 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Выросла стоимость наличной валюты и в банках. Там ее выставили на среднем уровне 40,9/41,55 грн (покупка/продажа), что:

на 10 коп. выше в покупке;

на 15 коп. в продаже.

В целом, крупные учреждения продают доллар по 41,4-41,6 грн. Так:

ПриватБанк – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,45 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Універсал Банк – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

Укрсиббанк – 41,5 грн;

Таскомбанк – 41,55 грн;

абанк – 41,6 грн;

Прокредит Банк – 41,48 грн.

Покупают же они его по 40,8-41,02 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,8 грн;

Райффайзен Банк – 40,95 грн;

ПУМБ – 40,8 грн;

Універсал Банк – 40,5 грн;

Сенс Банк – 41 грн;

Укрсиббанк – 40,85 грн;

Таскомбанк – 41,02 грн;

абанк – 40,9 грн;

Прокредит Банк – 40,9 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В Украине ожидается рост курса доллара сразу на несколько гривен

В то же время, финансовые аналитики существенно улучшили прогноз курса доллара в Украине на 2025 год. Сейчас ожидается, что к концу года официальный курс будет составлять 43,5 грн/доллар, тогда как в начале 2025-го, считалось, что будет 46 грн.

И хотя текущий прогноз все равно предполагает ощутимый рост курса (17 апреля действует курс 41,22 грн/доллар), следует помнить: в госбюджете-2025 средний курс прописан на уровне 45 грн. Поэтому даже если прогнозируемый рост произойдет, ничего катастрофического для Украины не произойдет.

В целом же, улучшение ожиданий экспертов связано, в частности, с:

Тем, что по сравнению с планом за декабрь-2024, пакет международной финансовой помощи Украине был увеличен сразу на 15 млрд долларов.

При этом поступление средств "будет в большей степени, чем планировалось ранее, смещено на 2025 год".

"Украина получит более 50 млрд долларов в этом году, поэтому резервы НБУ резко возрастут, а у центрального банка будет больше ресурсов, чтобы поддерживать курс гривни. Поэтому мы повышаем прогноз курса гривны в конце 2025 года до 43,5 грн/доллар", – спрогнозировалм аналитики ICU, передает "Минфин".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в т.ч. доллары. Причем на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

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