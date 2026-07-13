Обменники принимают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта 13 июля

За выходные в украинских обменниках заметно переписали стоимость доллара. В полдень понедельника 13 июля они определили его в средние 43,95/44,74 грн (покупка/продажа), что сразу на 29 коп. ниже в покупке и на 2 коп. выше в продаже, чем было вечером пятницы 10 июля.

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Произошли изменения и в банках – однако менее заметные. Там наличный курс выставили на среднем уровне 44,29/44,77 грн (покупка/продажа), что:

на 1 коп. выше в покупке;

осталось на прежнем уровне в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 44,69-44,85 грн. Так:

ПриватБанк – 44,75 грн;

ПУМБ – 45 грн;

Райффайзен Банк – 44,72 грн;

Универсал Банк – 44,7 грн;

Укрсиббанк – 44,79 грн;

Сенс Банк – 44,7 грн;

абанк – 44,8 грн;

Таскомбанк – 44,85 грн;

Правекс Банк – 44,69 грн;

Юнекс Банк – 44,8 грн.

Покупают же они ее по 44,15-44,35 грн. В частности:

ПриватБанк – 44,15 грн;

ПУМБ – 44,4 грн;

Райффайзен Банк – 44,3 грн;

Универсал Банк – 44,2 грн;

Укрсиббанк – 44,25 грн;

Сенс Банк – 44,35 грн;

абанк – 44,2 грн;

Таскомбанк – 44,35 грн;

Правекс Банк – 44,3 грн;

Юнекс Банк – 44,2 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в Украине на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 19 июля) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 44,5-45 грн. Таким образом, и там, и там ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Базовый прогноз для гривни остается умеренным: резких скачков курса пока не ожидается. Но эта умеренность зависит от действий НБУ, ситуации с горючим, активности импортеров и всеобщего военного контекста", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, год выпуска долларов не может стать предлогом для отказа их приема банками и обменниками. Наоборот, те должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др.

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