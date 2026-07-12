В ПриватБанке рассказали, действительны ли доллары 1996 года: принимают ли обменники и банки такие банкноты

Год выпуска долларов не может стать предлогом для отказа их приема банками и обменниками. Наоборот, те должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др. Однако есть условие: дизайн и элементы защиты таких купюр должны полностью соответствовать требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка).

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Об этом сообщили в ПриватБанке. Там напомнили:

В самих США " никакие "старые" доллары из обращения не выводили ".

". А даже, если это и начнет происходить, процесс продлится много лет.

"Юридически разницы между банкнотами разных лет нет... Паника относительно "старых" долларов выгодна тем, кто может получить их по отдельному курсу, который обычно значительно ниже реального", – акцентировали в банке.

Что делать, если банки и обменники не принимают старые доллары

В то же время, подчеркивается: политика правительства США состоит в том, что все дизайны банкнот ФРС остаются законным платежным средством. Также они юридически действительны для платежей независимо от того, когда были выпущены. И НБУ придерживается этой позиции.

Соответственно, если банк или обменник отказываются принимать у вас банкноту исключительно через год выпуска, это нарушает требования регулятора. А потому является незаконным.

В таком случае, подчеркивается, стоит пожаловаться на отказавшее вам учреждение Нацбанку. Сделать это можно по ссылке.

Так же, подчеркивается, жаловаться следует, если обменники готовы принять старые доллары только по заниженному курсу. К примеру, уменьшая его на 10 копеек на 1 долларе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, возможное вступление Украины в Евросоюз (ЕС) не приведет к автоматическому переходу страны на евро как национальную валюту. Т.е., отказа от гривни не произойдет. Тем не менее, обязательство осуществить такой переход в будущем все же будет взято.

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