Обменники готовятся заметно переписывать курс доллара: чего ожидать украинцам в ближайшие дни

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 1 ноября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 41,05 до 41,65 грн. Вечером же 29 октября те покупают валюту в среднем по 41,12 грн, а продают по 41,59 грн. Таким образом, не исключается рост стоимости доллара как в покупке, так и в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. В банках же, по его прогнозу, ожидается снижение стоимости доллара в покупке, и рост в продаже.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 40,85 до 41,7 грн. Вечером же 29 октября в банках доллар стоит в среднем 41,2 грн в покупке и 41,65 грн в продаже.

В целом же, отметил он, эта неделя на валютном рынке "будет отличаться повышенной турбулентностью". Среди прочего, в связи с:

Завершением отчетного периода, а также последующего за этим "эффект первого дня нового месяца".

"До конца октября остается всего 4 рабочих дня, и бизнесу придется активизировать свои хозяйственные расчеты с украинскими и внешними контрагентами до окончания месяца. Это увеличит активность на валютном межбанке. Экспортеры увеличат объемы продающейся валютной выручки, чтобы закрыть свои финансовые операции в гривне. А импортерам нужно больше валюты, чтобы оплатить свои контракты с иностранными поставщиками", – объяснил аналитик.

Обстановкой на фронтах.

Новостями от международных партнеров по финансовой помощи, ее графикам и объемам.

Статистикой валютного рынка и "другими экономическими показателями экономики, которые Госстат, Минфин и Нацбанк обычно публикуют в первой декаде каждого месяца".

"Кроме того, 31 октября состоится заседание Правления НБУ по учетной ставке и денежно-кредитной политике. На фоне растущей инфляции от Нацбанка на этот раз не ожидают снижения учетной ставки. А вот внести изменения в валютные послабления должностные лица в этот раз могут. Возможные изменения в правилах работы на валютном рынке сейчас главный вопрос для всех участников валютного и финансового рынков Украины", – рассказал Козырев.

Впрочем, заверил он, Нацбанк имеет сейчас все механизмы и возможности для сглаживания потенциальных курсовых колебаний. В частности, за счет "более активного и оперативного проведения необходимых интервенций на рынке".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения. То есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

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