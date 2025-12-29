Обменники готовятся существенно переписывать курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать после 1 января 2026 года

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на текущей неделе (заканчивается 4 января 2026 года) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,8-42,6 грн. Вечером же 29 декабря в обменниках ах покупали доллар в среднем по 41,53 грн, а продавали по 42,37 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В банках же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость валюты будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,8-42,6 грн. Вечером же 29 декабря:

Курс покупки доллара в них составил средние 41,8 грн.

Курс продажи – 42,3 грн.

Таким образом, как и в обменниках, в них прогнозируется рост стоимости валюты и в покупке, и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн. И 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"На стыке 2025 и 2026 годов валютный рынок будет находиться в состоянии относительного равновесия и предсказуемости. Ожидается, что спрос на иностранную валюту будет превышать предложение в пределах 10-15%, что не является критическим показателем и не создает рисков для курсовой стабильности", – рассказал банкир.

По его словам, такое соотношение не станет вызовом для Национального банка. Который контролирует ситуацию с помощью валютных интервенций.

"В целом на валютном рынке не прогнозируется факторов, способных резко изменить ситуацию. Режим управляемой гибкости позволяет регулятору эффективно сохранять баланс между спросом и предложением", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в экспертной среде ожидают, что в начале 2026 года ситуация на валютном рынке Украины мало чем будет отличаться от текущей. Там прогнозируют, что НБУ будет играть ведущую роль, корректируя спрос и предложение через валютные интервенции. А валютный рынок будет достаточно сбалансированным.

