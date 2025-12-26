Микитась вернул себе "Укрбуд" вместе с братьями Астионами? Кто пытается распродать здания компании

Активы "Укрбуда" уже продают, хотя приватизация еще не завершена, заявил ряд украинских блогеров, в том числе Игорь Лаченков ("Лачен пишет"). В качестве подтверждения показали объявления о продаже бизнес-центров площадью от 4,4 до 14,6 тыс. кв. м, стоимость которых варьируется от $3,5 до $11,7 млн в разных районах столицы.

Видео дня

При этом результаты тендера по продаже "Укрбуда" сейчас пытаются отменить в суде. Фонд госимущества сначала определил победителя, а после якобы из-за служебной записки одного из своих департаментов решил победителя дисквалифицировать.

В результате "Укрбуд" достался компании, которая может быть связана с бывшим главой "Укрбуда" Максимом Микитасем. О том, как провели тендер и кто победил – читайте в материале OBOZ.UA.

"Укрбуд" все еще имеет ценность

Хотя лучшие времена "Укрбуда" уже давно позади, в состав компании все еще входят 10 дочерних предприятий общей балансовой стоимостью активов по состоянию на 31 декабря 2024 года более 255 млн грн, среди которых: проектные институты и учебно-курсовые комбинаты, объекты недвижимости в разных городах Украины, из которых часть уже сдана в аренду, сообщал ФГИУ.

Тому, кто получит "Укрбуд", есть что продавать. Объект приватизации включает 88 зданий, сооружений и нежилых помещений, а также 17 земельных участков. В Киеве компания владеет 19 объектами общей площадью 27-158,9 кв. м, а также имеет недвижимость во Львове, Харькове, Одессе и Днепре. Часть лотов объединяет несколько объектов, что повышает их ценность.

Фонд государственного имущества еще несколько месяцев назад сообщил, что "Укрбуд" на торгах купила компания "Петро Ойл Энд Кемикалс" по цене, которая втрое выше начальной. Конкурентом победителя была компания "Техно-онлайн".

"Частные инвестиции в его развитие станут весомым вкладом в укрепление экономического фундамента Украины", – прокомментировала приватизацию и.о. председателя ФГИУ Иванна Смачило. "Петро Ойл Энд Кемикалс" входит в "Индустриальную группу Грузии" (GIG).

Сначала пресс-служба Фонда объясняла, что во время торгов соревновались 5 участников, что обусловило рост стоимости лота со стартовых 262 646 000 грн до финальных – 805 001 000 грн. Но позже результаты конкурса отменили.

Так, ФГИУ, получив служебную записку Департамента экономической безопасности и риск-менеджмента от 27 июня 2025-го, "Петро Ойл Энд Кемикалс" дисквалифицировали. Служебную записку написали через неделю после проведения тендера. При этом в ФГИУ уже проверяли победителя, но ранее никаких нарушений не находили.

На этот раз в ФГИУ решили, что компания с грузинскими собственниками якобы связана с подсанкционными лицами. При этом никаких претензий к "Петро Ойл Энд Кемикалс" со стороны правоохранителей нет, а компания уже давно ведет бизнес в Украине.

Дисквалификация, вероятно, должна была порадовать ООО "Техно-онлайн", которому достался "Укрбуд". Они предложили на тендере на 1 тыс. грн меньше. Что интересно, уже после отмены тендера, в августе 2025-го, среди владельцев "Техно-онлайн" появилась компания "Биларт". Подписант компании "Биларт" – Василий Астион, он же вместе со своим братом Евгением является одним из совладельцев указанной фирмы.

Василий и Евгений Астионы – братья-предприниматели из Днепра, которые являются учредителями и бенефициарами нескольких компаний в сфере агробизнеса, финансов и инвестиций. В частности, им принадлежат Dnipro Agro Group и финансовая компания "Фингрупп Фактор".

Их отец Николай был начальником киевского УБОПа в период убийства журналиста Георгия Гонгадзе, затем руководил несколькими областными главками. "Украинская правда" писала о том, что в адрес Астиона звучали обвинения в причастности к исчезновению Гонгадзе, хотя он их и опровергал.

Кто может быть реальным владельцем "Техно-онлайн"

Но гораздо больше интереса вызывает вторая совладелица фирмы – 31-летняя Марина Айаб. Ее компания якобы заплатила за "Укрбуд" почти 800 млн грн. При этом бизнесом Айаб начала заниматься только в 2024-м, она открыла ФЛП с КВЭДом "Консультирование по вопросам коммерческой деятельности". Владелицей "Техно-онлайн" предпринимательница стала в марте 2025-го.

В СМИ Марину Айаб называют подставным лицом. OBOZ.UA нашел номер совладелицы "Техно-онлайн", однако она отказалась отвечать на любые вопросы. На то, с кем может быть связана Марина Айаб, указывает платежная инструкция на уплату гарантийного взноса в тендере. В платежке стоят подписи Марины Айаб и Никиты Тарковского.

Никита Тарковский – совладелец "МетроБуд", "К'Ю.С.М. Глобал", "Модерн Классика". В деле 910/14968/22 Тарковский был одним из представителей Натальи Микитась (супруги Максима Микитася). Кроме того, Тарковский – официальный партнер кума Микитася Валентина Елизарова в компаниях "Метробуд" и "К'Ю.С.М. Глобал".

По информации OBOZ.UA, именно Максим Микитась имеет влияние на компанию "Техно-онлайн". Микитась – бывший нардеп, который фактически владел "Укрбудом". Еще в 2019 году НАБУ сообщило ему о подозрении по делу о махинациях с жильем для Нацгвардии.

Фактически он мог стать владельцем компании. При этом "Петро Ойл Энд Кемикалс" подали иск в Хозяйственный суд Киева против Фонда госимущества (соответчик – "Техно-онлайн") с требованием в том числе признать их победителем тендера.

"Обязать Фонд государственного имущества Украины утвердить протокол о результатах электронного аукциона № LPE001-UA-20250329-30388, который сформирован 18.06.2025 в 12:56:03, по продаже объекта большой приватизации – государственного пакета акций Государственного акционерного общества "Строительная компания "Укрбуд", согласно которому победителем электронного аукциона № LPE001-UA20250329-30388 определено Общество с ограниченной ответственностью "Петро Ойл Энд Кемикалс", – говорится в тексте иска.

Поэтому вполне возможно, что "Техно-онлайн" еще рано радоваться победе. При том ситуация, когда ФГИУ может отменить результаты тендера без всяких весомых объяснений и ссылаясь на внутренний документ – плохой прецендент. Таким образом можно "отменить" любой тендер.

Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected].