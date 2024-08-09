Обменники будут покупать доллар по новому курсу: чего ожидать украинцам в ближайшие дни

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Так, по прогнозам, до 14 августа стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 40,6 до 41,45 грн. Вечером же 9 августа обменные пункты выставили курс на среднем уровне 40,92/41,32 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается рост стоимости валюты как в покупке так и в продаже.

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О курсовой ситуации рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил, что в банках прогнозируется снижение курса в покупке и рост в продаже.

Так, по ожиданиям, стоимость доллара в них будет находиться в пределах от 40,5 до 41,5 грн. Вечером же 9 августа банки выставили курс на среднем уровне 40,85/41,32 грн (покупка/продажа).

При этом эксперт выразил мнение, что ожидать новых ослаблений на валютном рынке не стоит. Дело в том, отметил финансист, что НБУ не располагает возможностями "для того, чтобы увеличивать и так большой спрос на валюту".

"Волатильность (изменчивость. – Ред.) на рынке будет большой. Однако глобального обвала, или роста я не жду. Шок, который был после ситуации на фондовых рынках, уже прошел, – и сейчас происходит коррекция, которую будем наблюдать на этой неделе (в указанный временной промежуток. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Удастся ли заработать на скупке и перепродаже долларов

В то же время, несмотря на то, что в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом, до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара. Дело в том, что после принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга призрак дефолта исчез, а в целом Украина сохраняет широкую финансовую поддержку партнеров. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

Как объяснил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), стоимость гривни будет находиться на относительно текущих позициях и по другим причинам. В частности, из-за:

стабильной работы морского коридора и довоенных объемов перевозок морем, что поддерживает экспорт;

наличие у НБУ достаточных международных резервов и инструментов для поддержания курса.

"Не "открою Америку", если скажу, что девальвационный прессинг сохранится, потому что война продолжается, ограничивая наш экспортный и логистический потенциал, а порождаемая ею неопределенность стимулирует отток валюты по финансовым операциям частного сектора. …Единственное, что могу сказать относительно уверенно, что не ожидаю резких изменений и колебаний на валютном рынке до конца этого года", – объяснил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в июле 2024 года украинцы купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты. В частности, коммерческим банкам наличной и безналичной валюты было продало на 1,658 млрд долларов (в эквиваленте). А куплено на 2,775 млрд долларов.

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