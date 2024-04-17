Новый "удар в спину" Путину: банки Китая перестали принимать юани из РФ

Большинство транзакций из России в Китай возвращаются обратно. Причиной стало то, что еще несколько ведущих китайских банков, в том числе крупнейшее финучреждение КНР, перестали принимать юани из РФ, чтобы не попасть под действие международных санкций.

Как пишут российские СМИ, эту информацию подтвердили и в бизнес-кругах, и в Торгово-промышленной палате РФ. Список банков, отклоняющих юани из РФ пополнили:

China Citic Bank;

ICBC;

Industrial Bank;

Bank of Taizhou

Кроме того, Bank of China ввел новые ограничения, и теперь из РФ проходит лишь небольшая доля операций. Ужесточения связаны с риском вторичных санкций, уверены представители бизнеса.

Сильнее всего усложнились расчеты за промышленные товары, хотя переводы за обычные потребительские продукты пока еще ходят. По оценке ведомства, цели достигает лишь каждый пятый платеж.

После введения вторичных санкций США лишь небольшие кредитные организации Китая рискуют по-прежнему работать с российскими контрагентами и посредниками.

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