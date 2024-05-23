Новый "удар в спину" от друзей Путина: еще одна страна блокирует расчеты с Россией

Страны, которые российский диктатор Владимир Путин называет дружественными, продолжают усиливать финансовую блокаду РФ. На этот раз стало известно о проблемах с платежами, которые возникли у российских компаний в Монголии.

Как сообщают РосСМИ, эту информацию 23 мая подтвердил руководитель лаборатории исследования внешней торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Он объяснил это тем, что монгольские банки опасаются риска вторичных санкций США за помощь в обходе действующих в отношении РФ ограничений.

Монголия последовала примеру других стран, которые передумали и дальше помогать РФ обходить ограничения – Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов признал, что с февраля бесплодно ведутся переговоры о разблокировке платежей из России в Турции.

В марте стало известно, что российские нефтяные компании столкнулись с многомесячными задержками или вообще блокировкой платежей от своих покупателей в Китае, Турции и ОАЭ. Эти страны стали более осторожно подходить к сделкам с Россией.

Банки трех стран ужесточили требования к соблюдению санкций, что привело к задержкам и отказам в денежных переводах в РФ. Опасаясь вторичных санкций США, банки начали просить своих клиентов предоставить письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из американского санкционного списка SDN (Specially Designated Nationals) не участвует в сделке и не является бенефициаром платежа.

К таким мерам прибегли как минимум несколько известных банков: First Abu Dhabi Bank, Dubai Islamic Bank, Mashreq (ОАЭ), Ziraat, Vakifbank (Турция), ICBC и Bank of China (Китай).

Также OBOZ.UA писал, что большинство транзакций из России в Китай возвращаются обратно. Причиной стало то, что крупнейшие банки КНР перестали принимать юани из РФ, чтобы не попасть под действие международных санкций.

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