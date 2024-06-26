Новые функции в действии: кто и как может воспользоваться комплексной услугой. Инструкция
В Украине запустили новую услугу е-Предприниматель на портале " Действие", которая позволяет оформить десять различных услуг для бизнеса по одному заявлению онлайн за 15-40 минут. Воспользоваться услугой можно, авторизовавшись на портале, заполнив заявление и подписав его с помощью Действие. Подпись или КЭП. Открытие банковского счета доступно в ПриватБанке и Монобанке.
Об этом сообщила пресс-служба приложения Действия. Сервис направлен на упрощение ведения бизнеса, охватывает разные виды малого бизнеса и устраняет потребность в бумажной работе и очередях. В перечень услуг, которые теперь доступны предпринимателям онлайн, входят:
- государственная регистрация ФЛП;
- государственная регистрация изменений в сведения о ФЛП, содержащихся в ЕГР;
- государственная регистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;
- представление вакансий;
- государственная регистрация создания общества с ограниченной ответственностью на основании модельного устава;
- государственная регистрация перехода общества с ограниченной ответственностью на деятельность на основании модельного устава;
- регистрация/переход на упрощенную систему налогообложения;
- регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;
- регистрация декларации соответствия материально-технической базы предприятия требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности;
- открытие банковского счета
Как воспользоваться сервисом
Чтобы воспользоваться сервисом, следует выполнить определенный ряд действий. А именно:
- открыть портал Действие;
- авторизоваться в кабинете гражданина;
- выбрать комплексную услугу е-предприниматель;
- заполнить заявление;
- выбрать форму бизнеса;
- заполнить информацию;
- проверить заявление и подписать его.
Подписать заявление можно за несколько кликов с помощью Действие. Подпись или КЭП (квалифицированная электронная подпись). Услугой могут воспользоваться все, кто планирует начать новый бизнес, а также ФЛП или юридические лица, желающие расширить деятельность. Воспользуйтесь е-предпринимателем на любом этапе запуска или развития собственного дела.
Если у предпринимателя уже открыт ФЛП или ООО, он может выбрать необходимые себе услуги по перечню. Открыть счет в рамках е-Предпринимателя на данный момент можно только в ПриватБанке и Монобанке. Для просмотра статуса поданного заявления необходимо:
- перейти на портал Действие;
- нажать на раздел "Заказные услуги";
- выбрать "Комплексная услуга е-Предприниматель" и просмотреть статус услуг.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в приложении Действие появятся свидетельства о браке, разводе и смене имени. Также теперь автоматически будут туда подтягиваться свидетельства о рождении детей.
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