Новые функции в действии: кто и как может воспользоваться комплексной услугой. Инструкция

В Украине запустили новую услугу е-Предприниматель на портале " Действие", которая позволяет оформить десять различных услуг для бизнеса по одному заявлению онлайн за 15-40 минут. Воспользоваться услугой можно, авторизовавшись на портале, заполнив заявление и подписав его с помощью Действие. Подпись или КЭП. Открытие банковского счета доступно в ПриватБанке и Монобанке.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба приложения Действия. Сервис направлен на упрощение ведения бизнеса, охватывает разные виды малого бизнеса и устраняет потребность в бумажной работе и очередях. В перечень услуг, которые теперь доступны предпринимателям онлайн, входят:

государственная регистрация ФЛП;

государственная регистрация изменений в сведения о ФЛП , содержащихся в ЕГР;

, содержащихся в ЕГР; государственная регистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;

представление вакансий;

государственная регистрация создания общества с ограниченной ответственностью на основании модельного устава;

на основании модельного устава; государственная регистрация перехода общества с ограниченной ответственностью на деятельность на основании модельного устава;

регистрация/переход на упрощенную систему налогообложения;

регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;

регистрация декларации соответствия материально-технической базы предприятия требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности;

предприятия требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности; открытие банковского счета

Как воспользоваться сервисом

Чтобы воспользоваться сервисом, следует выполнить определенный ряд действий. А именно:

открыть портал Действие;

портал Действие; авторизоваться в кабинете гражданина;

в кабинете гражданина; выбрать комплексную услугу е-предприниматель;

е-предприниматель; заполнить заявление;

выбрать форму бизнеса;

бизнеса; заполнить информацию;

проверить заявление и подписать его.

Подписать заявление можно за несколько кликов с помощью Действие. Подпись или КЭП (квалифицированная электронная подпись). Услугой могут воспользоваться все, кто планирует начать новый бизнес, а также ФЛП или юридические лица, желающие расширить деятельность. Воспользуйтесь е-предпринимателем на любом этапе запуска или развития собственного дела.

Если у предпринимателя уже открыт ФЛП или ООО, он может выбрать необходимые себе услуги по перечню. Открыть счет в рамках е-Предпринимателя на данный момент можно только в ПриватБанке и Монобанке. Для просмотра статуса поданного заявления необходимо:

перейти на портал Действие;

нажать на раздел "Заказные услуги";

выбрать "Комплексная услуга е-Предприниматель" и просмотреть статус услуг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в приложении Действие появятся свидетельства о браке, разводе и смене имени. Также теперь автоматически будут туда подтягиваться свидетельства о рождении детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!