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Новые функции в действии: кто и как может воспользоваться комплексной услугой. Инструкция

Дарина Герцева
Mакроэкономика
2 минуты
150
Как воспользоваться услугой в Действии

В Украине запустили новую услугу е-Предприниматель на портале " Действие", которая позволяет оформить десять различных услуг для бизнеса по одному заявлению онлайн за 15-40 минут. Воспользоваться услугой можно, авторизовавшись на портале, заполнив заявление и подписав его с помощью Действие. Подпись или КЭП. Открытие банковского счета доступно в ПриватБанке и Монобанке.

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Об этом сообщила пресс-служба приложения Действия. Сервис направлен на упрощение ведения бизнеса, охватывает разные виды малого бизнеса и устраняет потребность в бумажной работе и очередях. В перечень услуг, которые теперь доступны предпринимателям онлайн, входят:

  • государственная регистрация ФЛП;
  • государственная регистрация изменений в сведения о ФЛП, содержащихся в ЕГР;
  • государственная регистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;
  • представление вакансий;
  • государственная регистрация создания общества с ограниченной ответственностью на основании модельного устава;
  • государственная регистрация перехода общества с ограниченной ответственностью на деятельность на основании модельного устава;
  • регистрация/переход на упрощенную систему налогообложения;
  • регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;
  • регистрация декларации соответствия материально-технической базы предприятия требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности;
  • открытие банковского счета

Как воспользоваться сервисом

Чтобы воспользоваться сервисом, следует выполнить определенный ряд действий. А именно:

  • открыть портал Действие;
  • авторизоваться в кабинете гражданина;
  • выбрать комплексную услугу е-предприниматель;
  • заполнить заявление;
  • выбрать форму бизнеса;
  • заполнить информацию;
  • проверить заявление и подписать его.

Подписать заявление можно за несколько кликов с помощью Действие. Подпись или КЭП (квалифицированная электронная подпись). Услугой могут воспользоваться все, кто планирует начать новый бизнес, а также ФЛП или юридические лица, желающие расширить деятельность. Воспользуйтесь е-предпринимателем на любом этапе запуска или развития собственного дела.

Если у предпринимателя уже открыт ФЛП или ООО, он может выбрать необходимые себе услуги по перечню. Открыть счет в рамках е-Предпринимателя на данный момент можно только в ПриватБанке и Монобанке. Для просмотра статуса поданного заявления необходимо:

  • перейти на портал Действие;
  • нажать на раздел "Заказные услуги";
  • выбрать "Комплексная услуга е-Предприниматель" и просмотреть статус услуг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в приложении Действие появятся свидетельства о браке, разводе и смене имени. Также теперь автоматически будут туда подтягиваться свидетельства о рождении детей.

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