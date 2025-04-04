"Нелепые расчеты", "обман" и ChatGPT: формула Трампа для глобальных пошлин нарвалась на жесткую критику

Медиа и пользователи соцсетей после объявления США новых пошлин для всего мира активно пытаются выяснять, как именно администрация президента Дональда Трампа рассчитала новые тарифы. Среди основных теорий – сомнительные методики и манипуляции на основе неправильных формул и даже использование искусственного интеллекта (ИИ).

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В частности, журналисты Financial Times провели собственные подсчеты и уверяют: команда Трампа определила "несправедливые пошлины", которые другие страны якобы накладывают на США, опираясь не на реальные торговые барьеры, а только на показатели торгового дисбаланса.

Так, издание напоминает, что в Белом доме называли новые глобальные пошлины возмездием за "несправедливые ограничения". Непосредственно во время объявления о пошлинах Трамп показывал таблицу с двумя колонками: сколько определенная страна "берет" с США и ставка, которую Штаты "милостиво" применят в ответ.

В Белом доме указывали, что эти цифры были предоставлены торговым представителем США. Но когда журналисты FT проверили первые 24 позиции из списка Трампа, они и пришли к выводу, что "несправедливые пошлины" могут быть выдумкой.

Расчет, как оказалось, сводился к примитивной математике: брался дефицит торговли США с определенной страной, это число делилось на объем импорта, а полученный процент объявляли "пошлиной".

К примеру, из Бангладеш в 2024 году США купили товаров на 8,4 млрд долл., а дефицит составил 6,2 млрд. Если разделить 6,2 на 8,4, получится 0,738. "И вот Белый дом заявляет, что страна "взимает" 74% "пошлин" против США, "включая валютные манипуляции и торговые барьеры", – отмечает издание.

Такой подход, как считают журналисты, ставит под сомнение серьезность экономической стратегии Трампа, основанной на "бессмысленных расчетах". Экономист Пол Кругман также раскритиковал объяснения команды Трампа, заявив, что у цифр нет никакой связи с реальными пошлинами.

К аналогичному выводу пришло издание The Sydney Morning Herald (SMH). Там констатировали, что "взаимные пошлины Трампа выглядят как обман".

"Цифра – это всего лишь дефицит торгового баланса США с этой страной в 2024 году, разделенный на импорт США из этой страны. Например, в 2024 году дефицит торгового баланса США с Китаем составил 295,4 млрд долл. Импорт США из Китая – 438,9 млрд. Деление дефицита на импорт составляет 67 процентов, что является цифрой, указанной как "пошлина, взимаемая с США" на графике Трампа", – отмечают аналитики.

Они подчеркивают, что то же самое относится и к Таиланду, Индонезии, Европейскому Союзу, Филиппинам, Израилю, Японии и всем остальным странам, которые были проверены. Страны же, с которыми у США положительное сальдо торгового баланса (например, Украина), получили "базовый" показатель в 10%.

"Эти цифры имеют мало общего с тарифами или нетарифными торговыми барьерами. Это просто отражение торгового дисбаланса США с этой страной... Они просто использовали торговый баланс в качестве прокси. Это мог бы сделать чат-бот с искусственным интеллектом. Возможно, так оно и было", – говорится в материале.

SMH – не единственные, кто заподозрил команду Трампа в использовании ИИ для экономических расчетов. Такую теорию обсуждали и пользователи соцсетей.

Они пришли в выводу, что формула, объявленная Трампом, "подозрительно совпадает" с расчетами, которые предоставляет ChatGPT. Так, пользователи задали боту вопрос, как установить "справедливые" пошлины для стран с торговым дефицитом. ChatGPT ответил формулой, которую и использовала администрация президента США: max (10%, (дефицит / импорт) * 100).

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из всех стран мира как минимум на уровне 10%, а для ряда государств и в разы выше. Предполагается, что таможенные тарифы затронут объемы торговли на триллионы долларов. Они вступят в силу частично 5 апреля, а частично 9-го.

При этом в "черный список Трампа" попали даже необитаемые острова Херд и Макдональд, где живут только пингвины и морские птицы. Однако Россия, Беларусь, Куба и Северная Корея остались вне новых пошлин. Причина, по словам Белого дома, – уже действующие санкции и высокие пошлины, которые, по словам представителей Белого дома, фактически исключают торговлю с этими государствами. В правдивости такого заявления уже усомнились медиа – так, по данным Le Monde, фактический товарооборот между США и РФ в 2024 году составил 3,5 млрд долларов, что значительно больше, чем с некоторыми попавшими под новые пошлины странами.

Американские рынки сразу отреагировали на решение Белого дома. Торговые ограничения наносят активам США даже больший ущерб, чем активам экономик, против которых направлены. Кроме того, пошлины США на иностранные товары в первую очередь могут нанести удар по среднему и рабочему классу в самих Штатах. Согласно расчетам экспертов, новая торговая политика Белого дома будет стоить каждой такой семье около 5000 долларов в год.

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