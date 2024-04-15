"Не целесообразно": Шмыгаль отказался перенаправить деньги с телемарафона и "FreeДом" на закупку дронов и машин для ЗСУ

Петиция к Кабинету министров Украины, в которой граждане призывали закрыть "Единые новости" и телеканал "FreeДом", получила ответ премьер-министра Дениса Шмыгаля. Украины предлагали использовать средства, выделенные на телемарафон для закупки дронов и авто для ВСУ. Глава правительства ответил на такую инициативу отказом.

Он, в частности, заявил, что такое перенаправление средств является "нецелесообразным". Об этом говорится в ответе Шмыгаля на петицию, которую пописали более 29,5 тыс. человек.

"Т.к. обеспечение информационной безопасности является частью государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, а реализация единой информационной политики – приоритетным вопросом национальной безопасности, то финансирование соответствующих мер является важной составляющей противодействия военной агрессии Российской Федерации против Украины, в частности, в информационном пространстве. Соответственно перераспределение указанных в петиции расходов путем их направления на нужды других составляющих сектора безопасности и обороны не целесообразно", – говорится в документе.

Кроме того, Шмыгаль в своем ответе заявил, что правительство "системно" проводит работу по обеспечению ВСУ "материально-техническими и другими ресурсами". В том числе, по словам Шмыгаля, на это направляют международную помощь. Никаких цифр и подсчетов в своем ответе украинцам Шмыгаль не предоставил.

Петиция за перенаправление расходов на "Единые новости": чего требовали украинцы

Петиция была создана 17 января 2024 года, сбор подписей продолжался до 3 апреля. Подписанты (почти 30 тыс. человек) потребовали от правительства внести правки в закон о бюджете-2024, чтобы перенаправить средства, предназначенные для "Единых новостей" и " FreeДом" на финансирование БПЛА и пикапов для военных.

"Телемарафоны "Единые новости" и "FreeДом" чрезвычайно дороги для государственного бюджета. За 2022 и 2023 годы на них было израсходовано 2,13 млрд грн. За эту сумму можно было бы купить 21 515 квадрокоптеров DJI Mavic 3 или 4000 пикапов в хорошем состоянии. В 2024 году на финансирование телемарафонов уже заложили почти 2 млрд гривен", – говорится в тексте петиции.

Кроме того, авторы обращения указали, что, по их мнению, в эфире указанных телеканалов встречается цитирование "манипулятивных источников информации, которые не отражают реальную ситуацию в стране и мире". "Ситуация на фронте часто подается в розовых тонах, что расслабляет общество и в результате шокирует его, когда начинаются масштабные мобилизационные мероприятия", – отмечали авторы документа.

Как сообщал OBOZ.UA, по расчетам нардепов, в 2025 году Украина может столкнуться с дефицитом внешнего финансирования на уровне не менее 400-600 млрд гривен. Поэтому у власти осталось менее девяти месяцев для того, чтобы закрыть эту финансовую прореху.

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