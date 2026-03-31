"Не имею хороших новостей": Каллас подтвердила, что 90 млрд евро Украине от ЕС под вопросом

Европейский Союз столкнулся с препятствиями в согласовании кредита для Украины объемом в 90 млрд евро, который должен на 70% покрыть ее финансовые потребности в 2026-2027 годах. Так же под вопросом остается принятие 20-го санкционного пакета против РФ.

Видео дня

Об этом, как сообщает "Суспільне", отвечая на вопросы журналистов во время рабочего визита в Украину, заявила высокая представительница по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас. Она не уточнила характер "препятствий", но очевидно речь идет о позиции Венгрии, которая заблокировала кредит.

"К сожалению, у нас есть определенные препятствия как по 20-му пакету санкций, так и по выделению кредита. Продолжается работа, чтобы преодолеть эти препятствия, но, к сожалению, на данный момент я не имею хороших новостей и я не могу сообщить, что этот кредит будет предоставлен. Поэтому мы продолжаем работать и надеемся, что это решение будет принято на следующем заседании Европейского совета", – заявила евродипломат.

Что предшествовало

Ранее в ЕС заявляли о планах ввести 20-й пакет санкций против РФ на четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения – 24 февраля. Но вето Венгрии и Словакии этому помешало.

Кроме того, Венгрия заблокировала и выделение Украине 90 млрд евро макрофинансовой помощи, о чем страны ЕС договорились на декабрьском саммите Совета Евросоюза. Поскольку Венгрия, Словакия и Чехия выступили против дальнейшего финансирования Украины (а значит не будут участвовать в программе), лидеры ЕС прибегли к статье 20 Договора о ЕС относительно механизма усиленного сотрудничества и решили оформить кредит на остальные из 24 стран, а не на Евросоюз в целом.

В январе Европарламент одобрил предоставление указанного кредита. Но Венгрия заблокировала это решение, даже несмотря на то, что не участвует в помощи Украине.

Причиной стало то, что российский беспилотник повредил нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть через Украину поставляется в Венгрию и Словакию. Виктор Орбан обвинил Украину в намеренном затягивании ремонта трубопровода, после чего заблокировал не только заем, но и 20-й пакет санкций ЕС против России.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по данным медиа, без предоставления макрофинансовой помощи Украина рискует столкнуться с острым дефицитом финансирования войска уже в ближайшие месяцы. На фоне задержек с международной помощью и политических споров вокруг ключевых программ поддержки имеющихся ресурсов может хватить только до июня 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!