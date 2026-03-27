У Украины осталось денег только на пару месяцев: сколько миллиардов не хватает

Украина рискует столкнуться с острым дефицитом финансирования обороны уже в ближайшие месяцы. На фоне задержек с международной помощью и политических споров вокруг ключевых программ поддержки имеющихся ресурсов может хватить только до июня 2026 года.

Об этом пишет Bloomberg. Журналисты утверждают, что Украина имеет денег на выплаты военным, финансирование государственных служб и критически важных потребностей только в течение двух месяцев.

Венгрия заблокировала 90 млрл евро от ЕС

В апреле должно было начаться новое финансирование от Европейского Союза – в декабре лидеры блока договорились предоставить на 2026-2027 годы кредит в 90 млрд евро. Но одной из ключевых преград стала позиция Венгрии.

Ее премьер-министр Виктор Орбан заблокировал выделение кредита на 90 млрд евро, хотя его страна даже не будет участвовать в финансировании плана. Венгерский лидер выдвинул ультиматум, по которому Украина должна возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" – украинский президент Владимир Зеленский уже назвал такую тактику шантажом.

Вероятно, судьба займа будет оставаться неопределенной по крайней мере до всеобщих выборов в Венгрии 12 апреля. Орбан сейчас сталкивается с самым серьезным вызовом за свои 16 лет пребывания у власти, а его его партия "Фидес" существенно отстает в опросах от оппозиционной "Тисы".

Сопутствующие проблемы

Ситуация зашли в тупик, что вероятно может осложнить переговоры о дополнительном финансировании Украины на сумму 30 млрд евро, которое ЕС надеялся получить от других стран, в частности от стран "Большой семерки". Вопрос планируют обсудить на встрече министров финансов G8, которые соберутся на апрельском заседании Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне.

Кроме того, Украина рискует потерять часть финансирования от МВФ из-за задержек в выполнении реформ. Верховная Рада до сих пор не приняла изменения в налоговое законодательство, необходимые для следующих траншей в рамках программы на $8,1 млрд. Хотя $1,5 млрд уже поступило, дальнейшие выплаты – под вопросом.

Хотя следующий пересмотр программы запланирован в июне, времени для внедрения реформ остается все меньше. В начале этого месяца сотрудники фонда во главе с руководителем миссии Гэвином Греем встретились с украинскими законодателями, чтобы оценить способность Рады одобрить изменения.

Сложности с закупкой оружия

Трудное положение Украины усугубляет нежелание некоторых союзников по НАТО предоставлять новое финансирование программе по закупке американского оружия PURL. Посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук сообщила, что лишь небольшое количество стран оплачивает основную часть оборудования, а обращаться к ним за помощью становится все труднее.

В то же время по подсчетам украинских властей, в 2026 году Украина будет нуждаться в $52 млрд иностранной помощи. Из них $15 млрд – для закупки американского оружия.

Варианты действий

Нардеп Ярослав Железняк ("Голос") прогнозирует, что в случае, если ситуация с финансированием не изменится, Минфину придется ограничить ряд невоенных выплат, как уже было в 2022 году. Чтобы предотвратить это, правительство просит парламент проголосовать налоговые законы, которые требует МВФ, на заседании 7-9 апреля, чтобы представить прогруес на встрече Spring Meetings фонда 13 апреля в Вашингтоне. Сам Железняк называет это чистой манипуляцией – по его словам, это не имеет никакой реальной связи.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украина так или иначе, но все же получит уже кредит от ЕС в 90 млрд евро. Она считает, что Европа все же сможет обойти вето Венгрии, которая и так не участвует в финансировании займа.

