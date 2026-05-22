Зеленский в Ровно встретился со студентами профессионального колледжа: пообещал повышение стипендий. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 22 мая, находится с рабочим визитом в Ровно. Глава государства встретился со студентами профессионального колледжа ресторанного и гостиничного бизнеса.

Об этом он сообщил в собственном Telegram-канале. В разговоре с молодежью Зеленский отметил, что важно развивать профессиональное образование в Украине, поскольку оно предоставляет четкую определенность относительно будущей сферы деятельности.

"Очень важно развивать это направление, и на сегодня это в Украине приоритет. Наши Вооруженные Силы делают все, чтобы Украина жила, развивалась, экономически прежде всего. Для этого нужны все прикладные профессии – сейчас и во время будущего восстановления", – сказал глава государства.

Визит Зеленского в Ровно

Во время встречи студенты подняли вопрос о повышении стипендий. В ответ президент заявил, что Министерство образования и науки Украины наработает необходимые решения.

Глава государства также пообщался и с руководителями предприятий, которые предоставляют рабочие места выпускникам колледжа, в частности в сфере общественного питания, ресторанного и гостиничного бизнеса. Он обсудил важность профессионального образования, его популяризацию и подготовку кадров для украинских производств.

"Считаю, что это направление актуально даже сейчас, во время войны. Открывается много заведений. Люди хотят жить, и это правильно. Не просто так наши Вооруженные Силы защищают наше государство – чтобы она жила, развивалась, и экономически прежде всего", – подчеркнул украинский президент, добавив, что в Украине активнее будут появляться мировые гостиничные сети, если увидят достаточное количество работников.

Кроме того, по словам главы Минобразования Оксена Лисового, принятый в 2025 году закон Украины "О профессиональном образовании", расширил сотрудничество бизнеса и учебных заведений для подготовки специалистов в соответствии с потребностями рынка труда.

