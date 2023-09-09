100% НДФЛ, которые поступают в местные бюджеты по зарплатам военных (полиции, МЧС), теперь будут направлены в специальный фонд в Госбюджете, и направлены на оборону. Эти изменения планируются в рамках государственного бюджета на 2024 год.

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Попробую на примерах доказать, что этого нельзя делать. На примере двух кейсов. По профилю моей работы, пишет Николай Колесник для censor.net.

Далее текст на языке оригинала

Колишній нардеп Розенблат (одне питання, чому він досі не сидить) вирішив стати виробником БПЛА, ок. Зробили декілька літаків, кажуть що перша партія навіть літала, і декілька комплексів впарили в МО, хоча про комплекс БПЛА HAWK я ніколи не чув, не бачив, ні по одному напрямку.

Потім він отримує передплатою 650 000 000 гривень, під забовязання постачання 55 комплексів до війська, загальна сума контракта 800 000 000+ гривень.

З досвіду, я/ми, вже розуміємо який функціонал повинен бути у БПЛА вартістю 400 000 доларів США, де в комплекті йде два літака і наземна станція, бо це в рази дорожче вартості основних БПЛА які стоять зараз у нас на озброєнні, і Фуріі, і Лелеки, і навіть Посейдона і Шарка, за такі гроші це повинен бути топ рівень, повинен бути комплекс-рентген, з характеристиками краще ніж вищезгадані. Це 60+ км дальність зі стабільним відеосигналом і стійким керуванням, це супер камера якості розгледіти шеврон на ворожій формі і в день, і вночі, це мінімум 4 години в повітрі.

Ми всім підрозділом передивлялись журналістське розслідування, а саме прийомку представником МО тих комплексів. Тестували пʼять комплексів, прийняли один, і то, прийняли тільки тому що він відлетів на пару кілометрів і не розбився, інші то глючили, то падали, то не злітали, і це парникові умови, навіть і трохи не наближені до бойових. Комплекс за ціною майже в пів мільйона доларів просто грьобаний конструктор з Алі Експрес, ні на що не здатний. Контракт на майже мільярд доларів не виконано, системно той контракт ніхто не супроводжував, гроші щось спиздили, щось, меншу частину, заморозили на рахунку. Одне питання, який покидьок з МО вступив в змову з покидьком екс-нардепом Розенблатом, витративши шалений ресурс ні на що, в те що в МО нема справжніх спеціалістів по БПЛА, не вірю, просто їх навіть не запитували.

Чому я пропоную не забирати ПДФО з зарплат військових, з місцевих бюджетів до Держбюджету. Тому, що якщо брати заявки від військових частин і підрозділів, до місцевої влади, які виконані, ми побачимо, що майже весь сплачений ПДФО повертається військовим, у вигляді майна, техніки, БПЛА, автівок, ремонтів.

Перевіряти це легко, можна як приклад взяти Кривий Ріг, переглянути закупівлі які пройшли через систему Прозоро. Це сотні мільйонів гривень, на ЗСУ, на ТРО, на НГУ, на Поліцію.

Ще у квітні 2022 року Олександром Вілкулом було проплачено декілька комплексів БПЛА Лелека, власним коштом і декілька десятків дронів, які одразу запрацювали на фронті. Один отримали ми, другий отримала група Да Вінчі, третій отримала 60 бригада, четвертий отримала 17 бригада. Восени минулоріч при активних діях втрачалося по декілька літаків Лелек в день, втрачали і ми, і колеги з інших підрозділів і частин, і от тоді вже коштом бюджету Кривого Рогу все максимально швидко відновлювалось, щоб очі по фронту у артилерії і розвідки були постійно.

А потім місто почало системно закуповувати БПЛА, і Лелеки, і Фуріі, не кажучі про Мавіки і Матріси, системно, і літаки на відновлення, і нові комплекси. Великі крила зʼявилися навіть в батальйонах ТРО, в окремому батальйоні УДА 129 ОБр ТРО Арей, в шостому батальйоні тієї ж бригади, в роті УБАК 129 бр таких комплексів декілька, всі зараз працюють по напрямкам, від міста БПЛА забезпечені 77 десантна бригад, 17 танкова бригада, 60 бригада, і ще багато частин і підрозділів.

Можна порівняти по двох кейсах ефективність використання коштів. Ефективність викинутого майже мільярда, і як спрацював місцевий бюджет.

Якщо щось і міняти, то одне, зобовʼязати місцеві бюджети спрямовувати кошти отримані від сплати ПДФО з зарплати військових виключно на виконання заявок від бригад і батальйонів, виключно на програми по підтримці родин загиблих, полонених, зниклих безвісті. Доречі, перевіряти так легше, простіше.