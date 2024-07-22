НБУ выводит из обращения гривни: какие купюры подлежат изъятию уже с августа

Нацбанк выведет из оборота купюры в 500 грн 2003-2007 годов. Причина – желание повысить качество наличных денег в обращении, ведь за 18 и более лет после выпуска многие банкноты изрядно износились. Начать этот процесс в НБУ хотят уже в августе.

Видео дня

Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметили:

менять старые 500 грн будут на купюры, выпущенные не позже 2014 года;

банкноты старого образца будут оставаться действительным платежным средством – т.е., украинцы без ограничений могут продолжать ими рассчитываться;

специально обменивать старые купюры на новые не нужно – их будут выводить постепенно в процессе расчетов.

"Важно, чтобы вся национальная валюта, которая находится в обращении, была надежной и качественной. Украинцы должны быть уверены, что наличные деньги, полученные в торговой сети, кассе банков или в их банкоматах, действительно платежные, защищенные и надлежащего качества. Постепенная замена банкнот старого образца повысит защиту и качество денег в обращении и сделает расчеты более комфортным для граждан", – говорится в сообщении.

Как будут менять 500 грн

Как объяснили в НБУ, с 1 августа 2024 года совместно с банками он будет постепенно изымать из наличного обращения указанные банкноты. В частности:

банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

Национальный банк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

"Как следствие, попадая в банки, банкноты номиналом 500 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. А будут изыматься из обращения и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года, – различных номиналов. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!