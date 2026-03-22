НБУ ввел в оборот новые банкноты: можно ли расплатиться старыми гривнями

В Украине появились новые купюры номиналом 200 гривен. От "старых" они отличаются наличием в правой верхней части патриотического лозунга: "Слава Украине! Героям слава!". Тем не менее, принуждать украинцев к обмену денег регулятор не намерен – по плану, замена старых банкнот на новые будет происходить естественным путем.

Видео дня

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: в обороте новые банкноты появились с 25 февраля.

"Все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналом 200 гривен образца 2019... Как законное платежное средство они будут обращаться вместе с банкнотами номиналом 200 гривен предыдущих лет", – говорится в сообщении.

В связи с этим, подчеркивается, новые купюры обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами по всей территории Украины. При этом каких-либо ограничений по приему таких денег нет.

В целом же, отметили в НБУ, 200 грн стали не первой купюрой, на которой появился лозунг "Слава Украине! Героям слава!". Ранее его начали печатать на банкнотах:

500 и 1 000 грн – с 8 августа 2024 года;

50 грн – с 23 августа 2024 года;

20 грн – с 21 августа 2025 года.

В Украине появятся новые 100 грн

Вместе с тем, подчеркнули в Нацбанке, регулятор готовиться изменить и банкноту в 100 грн. Впрочем, каки-либо деталей там раскрывать не стали – как и ожидаемого срока появления такой купюры.

"О введении в обращение модифицированных банкнот номиналом 100 гривен будет сообщаться дополнительно", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. Ожидается, что она появится в августе и получит название "К 35-летию Независимости Украины".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!