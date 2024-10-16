НБУ возьмется за криптовалюту: разрешат ли украинцам платить биткоином

Ни биткоин, ни другая криптовалюта не являются законным средством платежа в Украине (и не станут по крайней мере до завершения войны), поэтому платежи с их использованием не являются легальными. В настоящее время Национальный банк Украины (НБУ) работает над урегулированием сложившейся ситуации.

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Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, отметив необходимость законодательного урегулирования рынка виртуальных активов. Он отметил, что после введения лимита на P2P-переводы в Украине начал увеличиваться объем сделок с криптоактивами, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Гривня является единственным законным средством платежа в Украине. Это наша принципиальная позиция. Именно тот факт, что гривня сохраняет функциональность, устойчива, пользуется доверием – позволяет Украине быть во многом эффективной, несмотря на войну. Криптовалюту мы не рассматриваем как законное средство платежа" , – сказал Пышный.

Он заверил, что НБУ уже работает над вызовами, связанными с использованием криптоактивов в Украине. Поэтому вместе с Международным валютным фондом изучается разный опыт и нарабатываются комплексные предложения по законодательному урегулированию рынка виртуальных активов. Они будут учитывать европейский опыт и требования по финансовому мониторингу.

Также, по словам Пышного, Нацбанк готовится к увеличению объемов криптотранзакций из-за введения лимита на переводы с карты на карту в 150 тыс. грн. Поэтому НБУ направит свою работу в направлении разработки максимально прозрачных и понятных правил.

Считаем ли мы, что недобросовестные лица в условиях установленных лимитов будут активнее использовать криптоактивы в своей деятельности и объем операций с криптоактивами возрастет? Да, конечно", - добавил Пышный.

Впрочем, по его мнению, сегодня в Украине криптовалюты в основном используются для теневого оборота и схем оптимизации. Учитывая это, Нацбанк усилил регуляцию по фактам безлицензионной деятельности, которая Пышный называет связанной с функционированием рынка виртуальных активов.

Вместе с тем, как уже писал OBOZ.UA, легализация криптовалюты в Украине может состояться в первой половине 2025 года. По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, будущее законодательство предусматривает стандартное обложение инвестиционной прибыли, без налоговых льгот для криптовалютных операций.

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