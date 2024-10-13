Когда в Украине могут легализовать криптовалюту: Гетманцев озвучил термины

В Украине планируется легализация криптовалюты, которая может состояться в первой половине 2025 года. Законодательство предусматривает стандартное обложение инвестиционной прибыли, без налоговых льгот для криптовалютных операций.

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Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в эфире YouTube-канала ASATrепс. Гетманцев отметил, что до конца 2024 года Национальный банк Украины (НБУ) вместе с Международным валютным фондом (МВФ) работают над доработкой законопроекта, регулирующего использование криптовалюты.

"Я думаю, что в первый-второй квартал следующего года мы можем уже легализовать криптовалюту и обложить ее соответствующим образом", - подчеркнул нардеп. Это важный шаг для страны, поскольку до сих пор правила использования криптовалюты в Украине не были четко определены.

Гетманцев также подчеркнул, что льгот на криптовалюту не будет. Планируется обычное налогообложение, касающееся инвестиционной прибыли. Это означает, что прибыль от операций с криптовалютой будет облагаться налогом так же, как доходы от ценных бумаг. Он отметил, что расчет криптовалютой также будет разрешен, что открывает новые возможности для предприятий и физических лиц.

Напомним, во многих странах мира криптовалюта уже легализована. Такие государства, как США, Австралия, Канада и Япония имеют четкие законодательные рамки для использования и налогообложения криптовалют. Легализация криптовалюты в Украине станет важным шагом к интеграции страны в мировую экономику и привлечению инвестиций в эту отрасль.

Ожидается, что легализация криптовалюты в Украине состоится примерно в первой половине 2025 года. Это позволит государству контролировать новый финансовый инструмент и обеспечить его безопасное использование. Однако следует отметить, что риски, связанные с инвестициями в криптовалюту, остаются, поэтому инвесторы должны быть осторожными.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Национальный банк будет контролировать движение криптовалюты в Украине. Цель – сохранение гривни как единственного законного платежного средства.

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