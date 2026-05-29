Названа новая средняя зарплата в Украине: где получают на 57% больше

По результатам апреля 2026 года официальная средняя зарплата в Украине выросла на 0,5% по сравнению с мартом, до 30 515 грн (было – 30 356 грн). Самые высокие "белые" доходы традиционно зафиксированы в Киеве, где средний оклад сразу на 57,31% превышает общий уровень по стране. Среди отраслей в лидерах остаются "информация и телекоммуникации", где средние зарплаты на 155,16% больше общего показателя.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная служба статистики. Стоит учитывать, что показатель средней зарплаты плохо отражает реальность, поскольку он завышается из-за единичных сверхвысоких доходов (например, у топ-менеджеров). Кроме того, официальная статистика учитывает суммы до вычета налогов и полностью игнорирует заработки в теневом секторе или микробизнесе.

Самый высокий уровень средней заработной платы традиционно зафиксирован в столице. В апреле средняя зарплата в Киеве составила 48 003 грн.

На втором месте оказалась Киевская область со средней зарплатой 30 584 грн, что почти соответствует общеукраинскому уровню. Такая разница объясняется концентрацией крупного бизнеса, международных компаний, IT-сектора, финансовых учреждений и центральных офисов именно в столице.

Самые низкие показатели оплаты труда зафиксированы в Кировоградской и Черновицкой областях. В Кировоградской области средняя зарплата составила 21 199 грн, а в Черновицкой – 21 687 грн.

Абсолютным лидером по уровню оплаты труда остается сфера информации и телекоммуникаций. В апреле средняя зарплата в этом секторе составила 77 861 грн. Впрочем, здесь зафиксировано снижение показателя, ведь в марте он составлял 85 673 грн. В этот сектор входят:

IT-компании;

телекоммуникационные операторы;

цифровые сервисы;

программирование;

информационные технологии;

кибербезопасность;

онлайн-платформы и цифровая инфраструктура.

Самый низкий уровень оплаты труда по-прежнему зафиксирован в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха – 19 855 грн. Разница между зарплатами в IT и этой отрасли превышает 58 тыс. грн.

С "минималкой" в Украине также есть проблемы

Минимальная зарплата в Украине является самой низкой среди европейских стран и составляет 8,6 тыс. грн (173 евро по данным Евростата). Таким образом, минималкасоставляет лишь 28,2% от средней заработной платы, тогда как по европейским стандартам достаточный уровень должен ориентироваться на 40%, а желаемый показатель по директиве ЕС EU 2022/2041 составляет до 60%.

В правительстве сейчас готовят новый проект Трудового кодекса, однако конкретное соотношение в документе пока не зафиксировали. Как рассказывала OBOZ.UA заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак, власть стремится достичь показателя хотя бы в 50% от средней зарплаты, и соответствующая формула уже заложена. Конкретные цифры и сроки не вносили из-за финансовых рисков и необходимости дискуссии с бизнесом, но текст обещают доработать ко второму чтению.

Если бы Украина повысила минимальную зарплату хотя бы до 40% от средней, она выросла бы до 12,2 тыс. грн, а при условии выполнения рекомендаций ЕС по 60% – составила бы около 18,2 тыс. грн. Для сравнения, даже в соседней Молдове минималка равна 319 евро, а у лидера европейского рейтинга Люксембурга достигает 2704 евро.

При этом большинство стран Евросоюза также еще не достигли планки в 60% от среднего заработка. По данным Евростата, это соотношение колеблется от 44% в Эстонии до 69% в Португалии, а целевую отметку в более 60% пока смогли превысить только восемь государств-членов ЕС, среди которых Португалия, Польша, Франция, Словения, Румыния, Греция, Нидерланды и Люксембург.

Как сообщал OBOZ.UA, НБУ прогнозирует, что зарплаты украинцев будут расти. Впрочем, основной причиной будет не развитие экономики, а дефицит работников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!