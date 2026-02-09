Нацбанк намерен летом выпустить новые 20 грн: будут в оригинальном дизайне

Национальный банк анонсировал выпуск новой памятной монеты – ее номинал составит 20 грн, а отчеканена она будет из серебра 925-й пробы. Ожидается, что монета появится в августе.

Видео дня

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

монета получит название " К 35-летию Независимости Украины ";

"; посвящена она будет юбилею обретения нашим государством независимости.

В целом же, о новых 20 грн известно немного. Лишь то, что:

Тираж монеты будет небольшой – до 5 000 экземпляров.

Это автоматически сделает монету еще более коллекционной и, следовательно, ценной.

Ее диаметр составит 50 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 62,2.

В целом же, отметим, памятные монеты занимают особое место в денежной системе, сочетая в себе функцию средства платежа с выраженной культурной и символической нагрузкой. Их выпуск, как правило, приурочен к значимым историческим событиям, юбилейным датам, выдающимся личностям или важным для государства образам, что превращает такие монеты в материальные свидетельства коллективной памяти.

В отличие от обычных, памятные монеты создаются с повышенным вниманием к художественной составляющей. Для их чеканки применяются как недрагоценные металлы и сплавы, так и серебро или золото; нередко используются сложные технологии обработки поверхности, рельефа и деталей изображения. Всё это подчеркивает статус монеты как объекта не только финансового, но и эстетического значения.

Ограниченные тиражи придают памятным монетам характер редкости и повышают их нумизматическую ценность. По мере удаления во времени от события, которому посвящён выпуск, такие монеты всё чаще воспринимаются как элементы культурного наследия, а также как потенциально устойчивый инвестиционный инструмент. В этом качестве они выходят за рамки обычных денег, становясь предметом коллекционирования и исторического интереса.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Впрочем, в будущем это все же может произойти – ведь до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, однако ныне он поставлен на паузу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!