Нацбанк выпустил новые 5 грн с уникальным дизайном: как выглядят

Нацбанк выпустил сразу две новые монеты в 5 грн. Они посвящены жителям Черного и Азовского морей – раку-отшельнику и бычку-кругляку – и вошли в соответствующий набор.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Набор получил название "Жители морских глубин".

Они вошли в серию "Флора и фауна".

"Черное и Азовское моря – неотъемлемая часть природного наследия Украины. Многие украинцы имеют самые теплые воспоминания об их уникальных, многолюдных и колоритных морских побережьях, красивых маяках и непревзойденной флоре и фауне", – говорится в описании монет.

Как выглядят новые монеты по 5 грн

На аверсах монет (лицевых сторонах) размещен стилизованный контур Азовского и Черного моря с прилегающей территорией Украины. Она выполнена в форме рельефных горизонтальных линий, имитирующих морские волны.

На реверсе (обратной стороне) монеты, посвященной Азовскому морю, методом цветной печати изображены два бычка-кругляка на песчано-илистом дне среди каменистых обломков и водной растительности. На переднем плане изображена кладка икры, которая, рассказали в НБУ, обращает внимание на:

Репродуктивную функцию вида.

Его экологическое значение.

На реверсе монеты, посвященной Черному морю также методом цветной печати изображен рак-отшельник – на каменистом дне с раковинами и обломками раковин. Которые, отмечается, характерны для прибрежной зоны Черного моря.

Что известно о наборе новых монет

Тираж набора – до 50 000 штук.

Продаваться монеты будут в сувенирном паковании.

Купить монеты можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 28 октября. А также в банках-дистриб’юторах (о чем они сообщат отдельно):

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

