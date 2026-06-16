Нацбанк ввел в оборот "новые" купюры: что украинцам делать со старыми гривнями

В Украине изменили дизайн банкноты в 100 гривен – на ней появится патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!". Национальный банк начнет вводить обновленные деньги в обращение с 16 июня. Впрочем, специально обменивать старые купюры на новые украинцам не нужно.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: магазины и банки обязаны принимать и старые, и обновленные "сотни".

"Не нужно специально обменивать банкноты номиналом 100 грн предыдущих лет изготовления на модифицированные. Как законное платежное средство они... обязательны к приему по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что обновлять дизайн украинской валюты начали с августа 2024 года. Сейчас уже был модифицирован внешний вид банкнот такого номинала:

с 8 августа 2024 года – 500 и 1000 грн ;

; с 23 августа 2024 года – 50 грн ;

; с 21 августа 2025 года – 20 грн;

с 25 февраля 2026 - номиналом 200 грн.

Таким образом, введение в обращение обновленных банкнот в 100 грн завершает модификацию всего банкнотного ряда национальной валюты.

Нацбанк выпустит новые 20 грн

В то же время, Национальный банк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 20 грн, отчеканенную из серебра. Ожидается, что она, появится в августе и будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.

Вместе с тем, о новых 20 грнизвестно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 5 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 50 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 62,2 г.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Нацбанк не будет в ближайшее время менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается.

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