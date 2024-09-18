Нацбанк разрешил доллару расти: что будет с курсом в Украине

Нацбанк на прошлой неделе (9-15 сентября) разрешил гривне ослабевать больше, чем ранее. Что, по мнению аналитиков, выглядит как попытка проверить реакцию рынка на относительно резкое колебание курса – поскольку в будущем, по ожиданиям, девальвация нацвалюты возобновится. В то же время, украинские банки повысили курс наличного доллара – впрочем, не критически. В полдень 18 сентября они определили его стоимость в средние 41,35/41,8 грн (покупка/продажа). Что на 5 коп. дороже и в покупке, и в продаже, чем днем ранее.

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В целом же, крупные учреждения покупают валюту по 40,7-41,35 грн. Так:

ПриватБанк – 41,1 грн;

Укрэксимбанк – 41,15 грн;

Райффайзен Банк – 41,2 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Укрсиббанк – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,35 грн;

Универсал Банк – 40,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,25 грн.

Продают же они ее по 41,7-41,79 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,7 грн;

Укрэксимбанк – 41,75 грн;

Райффайзен Банк – 41,7 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Укрсиббанк – 41,78 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Универсал Банк – 41,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,79 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Небольшие изменения произошли и в обменниках. Там стоимость американской валюты определили в средние 41,44/41,9 грн (покупка/продажа). Это:

на 3 коп. дешевле в покупке;

но 2 коп. дороже в продаже, чем днем ранее.

Что НБУ сделает с курсом

В свою очередь, аналитики инвесткомпании ICU выразили мнение, что Нацбанк намерен ослаблять гривню. Однако не резко – по их словам, это будет происходить постепенно.

Там объяснили: на прошлой неделе (9-15 сентября) регулятор позволил гривне ослабевать больше, чем за предыдущие периоды. Хотя особых изменений на валютном рынке не было.

"Поведение НБУ выглядит как попытка проверить реакцию рынка на относительно резкое колебание курса. Мы ожидаем, что регулятор постепенно возобновит ослабление гривны в следующие недели", – рассказали в ICU.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е., у бизнеса ожидания более позитивные. В то же время, на 18 сентября НБУ обновил официальный курс доллара до 41,41 грн.

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