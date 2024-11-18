Бюджет-2025 будут приниматься с изменениями: что решили в комитете Рады

Бюджетный комитет Верховной Рады проголосовал за проект Государственного бюджета Украины на 2025 год до принятия парламентом во втором чтении. За документ отдали голоса 24 члена комитета и только один проголосовал против.

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О результатах голосования по законопроекту №12000 "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" сообщила председатель парламентского комитета по бюджету Роксолана Подласа ("Слуга народа"). Она объяснила, какие поправки были одобрены:

Выделили на покрытие военных расходов (закупку оружия) 2 млрд долларов (90 млрд грн) через спецфонд внешних заимствований и расходов Минобороны (кредитные средства от Великобритании); Оставили 4% НДФЛ (кроме военного) в общинах для расчетов за коммунальные услуги и энергоносители и отменили субвенцию областным бюджетам на покрытие разницы в тарифах на 12,2 млрд грн (в общей сложности будет оставаться 64%). Прифронтовым общинам разрешили не перечислять реверс в государственный бюджет (в общей сложности 593 млн грн). Софинансирование европейского проекта развития железнодорожной инфраструктуры (железнодорожного полотна) – 128 млн грн. Выделили Национальной академии наук на исследования в военной сфере – 277,1 млн. грн. Исключили возможность политическим партиям покупать военные ОВГЗ (статья 49 бюджета). Исключили обязательство больницам держать деньги на счетах в казначействе (пункт 28 заключительных положений).

Ранее "бюджетный" законопроект был принят Кабмином. В обновленном документе произошли некоторые изменения, в том числе расходы были увеличены на 50 млрд грн, дополнительные расходы будут направлены на следующие направления:

образование – 24 млрд грн ;

; медицина – 6,3 млрд грн ;

; поддержка ветеранов – 5 млрд грн.

Доходы в размере 43,2 млрд грн на финансирование Государственного дорожного фонда полностью перенесены в общий фонд бюджета. Их перенаправили на повышение выплат учителям (12 млрд грн), развитие вооружения и военной техники для Министерства обороны и ГУР МО (1 млрд грн). Финансирование Генеральной прокуратуры сократили на 1,2 млрд. грн.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в проекте госбюджета на 2025 год было прописано ограничение чернобыльских пенсий – доплаты оставят только для тех, кто был зарегистрирован в зоне ЧАЭС с 1968 по 1993 год. На такой шаг Рада пошла, поскольку точно не известно, действительно ли люди переезжают в зону ЧАЭС или просто регистрируются там

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