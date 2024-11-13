В Украине ограничат пенсии чернобыльцев: Пидласа раскрыла план из Бюджета-2025

В Украине возникла проблема с новыми поселенцами в Чернобыльской зоне (зоне ЧАЭС), которые через суд "выбивают" себе увеличение пенсий. Поэтому выплату чернобыльских пенсий собираются ограничить – доплаты оставят только для тех, кто был зарегистрирован в зоне ЧАЭС с 1968 по 1993 год.

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Соответствующие нормы уже прописаны в проекте госбюджета на 2025 год, предложенном к рассмотрению во втором чтении. Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа ("Слуга народа") в интервью Forbes Ukraine.

Дело в том, что такая пенсионная схема может привести к существенным потерям государственного бюджета. "Сейчас уже есть 138 тысяч судебных решений, которые будут стоить государству 15 млрд грн", – заявила нардеп.

Она также отметила, что доподлинно не известно, действительно ли люди переезжают в зону ЧАЭС или же просто регистрируются там. А потому ситуацию нужно брать под контроль, считает Пидласа.

По ее словам, назначение таких ыплат уже фактически стало схемой заработка. В частности, Счетная палата в аудите Пенсионного фонда привела примеры назначения доплаты лицам, которые не проживали и не были зарегистрированы в зоне радиоактивного загрязнения. "Или "проживали" совместно по восемь человек по одному адресу", – отметила нардеп.

"Мы предлагаем ограничить этот процесс: чернобыльскую пенсию будут выплачивать людям, зарегистрированным на этих территориях с 1986 по 1993 год. В проекте бюджета на второе чтение правительство учло эту рекомендацию", – рассказала "слуга народа".

Пенсии чернобыльцев: какие суммы установлены в Украине

На 1 апреля в Украине было 639 тысяч пенсионеров, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Всего в Украине насчитывалось 10,517 млн пенсионеров. По данным ПФУ, больше всего пенсионеров-чернобыльцев в Киевской области – 206 тысяч. В Житомирской области – 89 тысяч, в Ровенской – 94 тысяч.

Лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, назначается государственная и дополнительная пенсии. В частности, пенсия назначается в размере возмещения фактических убытков, исходя из:

из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;

или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Также в Украине определены категории граждан, для которых пенсия не может быть ниже 8 тысяч гривен. К ним относятся и чернобыльцы, включая людей с инвалидностью и ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Так, для граждан, ставших инвалидами из-за травм или заболеваний, вызванных Чернобыльской катастрофой, установлены специальные минимальные пенсии. А именно:

люди с инвалидностью первой группы: 8187 грн;

люди с инвалидностью второй группы: 6549 грн;

люди с инвалидностью третьей группы: 5048 грн.

Для чернобыльцев, участвовавших в ликвидации последствий аварии, пенсии рассчитываются по процентному отношению к средней заработной плате по стране:

люди с инвалидностью первой группы получают 100% от средней зарплаты;

люди с инвалидностью второй группы – 80% средней зарплаты;

люди с инвалидностью третьей группы – 60% от средней зарплаты.

Как сообщал OBOZ.UA, после доработки Кабинетом министров проекта Государственного бюджета Украины на 2025 год в тексте документа появились предложения по "нормированию" спецпенсий, которые, в частности, получают прокуроры и судьи. Предполагается, что они точно будут получать выплаты в рамках лимита 23 тыс. грн, а вот то, что свыше этой суммы, могут урезать.

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