Нардеп подсчитал, удалось ли построить в Украине "гигаватт Зеленского": цифра удивит

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в Украине из запланированного гигаватта распределенной генерации электроэнергии построено только 133 МВт. Это составляет 13% от обещанного объема.

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Такие данные Железеняк привел, на своей странице в Facebook. "Никакого гигавата даже близко нет. Даже половины. Выходит 13% от этого. Суммарно за 2024 год выходит 133 МВт – это мы даже не консервативно посчитали", – отметил нардеп.

Также он опубликовал официальный ответ "Укрэнерго", на основе которого были приведены расчеты. Правда, в письме указана иная совокупная мощность введенной в эксплуатацию в 2024 году газовой генерации – 104,187 МВт (32,787 МВт плюс 71,4 МВт). Общая же мощность таких установок в Украине, по данным "Укрэнерго" – 167,51 МВт.

"По состоянию на конец 2024 года суммарная установленная мощность введенных в эксплуатацию объектов распределенной газовой генерации, в том числе малых ТЭЦ и когенерационных станций, составляет 167,51 МВт. Из них в 2024 году было введено 14 генерирующих установок общей мощностью 32,787 МВт. ... Кроме того, было введено в эксплуатацию три объекта газовой генерации от 20 до 25 МВт суммарной мощностью 71,4 МВт", – говорится в ответе "Укрэнерго".

Кроме того, в компании добавили, что могут предоставлять данные только о тех мини-электростанциях, которые подключены к общеукраинской системе распределения электроэнергии. "В указанные объемы/количество установок не входит информация о распределенной газовой генерации, которая подключенная непосредственно к установкам и внутренним сетям потребителей и обеспечивает питание исключительно электроустановок таких потребителей", – указано в документе.

Такие объекты не выдают электроэнергию в объединенную энергосистему Украины. Кроме того, не учитывались мини-элекстростанции, которые используются исключительно в качестве резервных и аварийных источников питания. Также "Укрэнерго" не владеет информацией о построенных и подключенных, но официально не введенных в эксплуатацию генерирующих мощностях.

Напомним, в июне 2024 года президент Владимир Зеленский на Конференции по восстановлению Украины в Берлине заявил о плане построить до 1 ГВт мощностей маневровой газовой генерации уже в до конца того же года. Еще 4 ГВт планировалось построить в течение следующих лет.

В начале сентября-2024 министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что в Украине уже установлены "сотни мегаватт" распределенной газовой генерации. А в конце 2024-го в Минэнерго заявили, что суммарная мощность генерирующих установок распределенной газовой генерации, подключенных по состоянию на 31 декабря, составила 967 МВт.

Тогда в Минэнерго уточняли, что часть генерирующих объектов подключена к технологическим электрическим сетям потребителя и используется для покрытия собственных потребностей предприятий и громад. То есть это те установки, которые не учтены в данных "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр энергетики Герман Галущенко также заявлял, что Украина может стать энергетическим хабом Европы, благодаря миксу атомной и зеленой энергетики. Украина по словам министра, имеет один из самых больших в Европе потенциалов в сфере зеленой энергетики.

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