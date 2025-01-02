"Украина станет энергетическим хабом Европы": Галущенко рассказал, за счет чего это произойдет

Украина может стать энергетическим хабом Европы, благодаря миксу атомной и зеленой энергетики. Ожидается, что огромный потенциал в ветровой энергетике (140 ГВт) и стабильная атомная база гарантируют успех.

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Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. "В нашей Энергетической стратегии, в наших планах мы говорим о том, что будущее украинской энергетики – это атомная энергетика с миксом зеленой энергетики " , – подчеркнул он в интервью одному из телеканалов.

Атомная энергетика - один из главных компонентов энергетической безопасности Украины. По словам министра, многие страны мира активно восстанавливают свои атомные блоки, продлевают их эксплуатацию и инвестируют в новые технологии.

"Сегодня многие страны мира восстанавливают атомную энергетику, восстанавливают старые блоки, продолжают их эксплуатацию. Например, Соединенные Штаты, Испания, Бельгия. Очень многое в мире сегодня происходит с точки зрения развития атомной энергетики, поэтому мы точно должны быть в тренде" , – отметил Галущенко. Украина также активно развивает это направление:

продолжение эксплуатации существующих атомных блоков;

интеграция украинского атомного поколения в европейскую энергосистему;

планы строительства новых энергоблоков по укреплению энергетической независимости.

Украина по словам Галущенко, имеет один из самых больших в Европе потенциалов в сфере зеленой энергетики. В частности:

ветровая энергетика: потенциал составляет до 140 ГВт , что подтверждено исследованиями;

потенциал составляет до , что подтверждено исследованиями; Солнечная энергетика: обширная территория страны способствует развитию солнечных станций.

Министр подчеркнул, что Украина уже активно работает над привлечением инвестиций в этот сектор. "Потенциал у нас огромен! Только в ветровой энергетике Украина имеет потенциал до 140 ГВт. Поэтому, на самом деле, мы видим огромные перспективы Украины именно в контексте энергетического хаба для Европы. Это то, что точно произойдет, – заверил Герман Галущенко.

Несмотря на военные риски, Украина внедряет механизмы страхования для привлечения иностранных инвесторов, которые помогут реализовать масштабные проекты. Интеграция украинской энергосистемы в европейскую сеть ENTSO-E стала важным шагом в укреплении позиций Украины на энергетическом рынке.

"Для стабильной работы системы необходима как базовая генерация, так и балансирующая. Мы двигаемся вперед в развитии как атомной, так и зеленой энергетики, принимая соответствующие нормативные изменения", – отметил Галущенко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинская энергосистема выдержала 2024 год благодаря работе энергетиков – он стал для украинской энергосистемы самым сложным, поскольку прошел в условиях постоянных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому Россию следует исключить за это со всех рынков.

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