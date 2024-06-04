Наказание "гривней" за распространенное нарушение ПДД: какие исключения существуют для водителей

Водители, которые пересекают двойную сплошную линию в Украине, могут быть оштрафованы на 340 гривен, а в случае создания аварийной ситуации – на 1445 гривен или могут быть лишены прав сроком до одного года. Исключения из правил предполагают отсутствие видимости разметки, необходимость избегания аварии, отсутствие альтернативных путей или выполнение экстренных задач специальными службами.

OBOZ.UA разобрался, какие штрафы угрожают водителям, а также как их оплатить и какие исключения есть. Согласно Правилам дорожного движения Украины, двойная сплошная линия (горизонтальная разметка белого цвета с номером 1.3) является одной из наиболее значимых и запрещенных к пересечению.

Штрафы за нарушение разметки

Сечение двойной сплошной линии карается в соответствии со статьей 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф за это нарушение составляет 340 гривен. Если же водитель создает аварийную ситуацию из-за пересечения двойной цельной, штраф растет до 1445 гривен или водитель может быть лишен права управления транспортным средством сроком от шести месяцев до одного года.

Исключения из правил

Законодательством предусмотрены ситуации, когда водитель может избежать штрафа за пересечение сплошной линии. А именно:

невидимость разметки: если разметка была усыпана снегом, песком или грязью;

если разметка была усыпана снегом, песком или грязью; аварийная ситуация: нарушение правил во избежание аварии и сохранения жизни людей;

нарушение правил во избежание аварии и сохранения жизни людей; отсутствие альтернатив: если нет других безопасных путей объезда;

если нет других безопасных путей объезда; экстренные задания: когда нарушение осуществляется медицинскими работниками, спасателями или правоохранителями при исполнении служебных обязанностей.

Как оплатить штраф в Действии

Чтобы оплатить штраф за нарушение ПДД, нужно авторизироваться в приложении Действие. Перейти к разделу "Сервисы" и выбрать "Водителю", а затем "Штрафы ПДД".

Действие покажет неуплаченные и уплаченные штрафы за нарушение прав дорожного движения. В разделе "Неуплаченные" необходимо выбрать нужный штраф и оплатить его. На штрафы по автофиксации в течение 10 дней действует скидка 50%. Если нарушитель не уплатил штраф в течение 10 дней, то придется уплачивать полную сумму (она зависит от нарушения).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в мае 2024 года украинский рынок подержанных автомобилей достиг рекордного показателя за последние 10 лет, в частности, благодаря упрощенным процедурам переоформления и влияния нового законодательства о мобилизации. Количество первых регистраций и внутренних перепродаж авто с пробегом составило 182,2 тысячи единиц, что на 79,1% больше по сравнению с маем 2023 года.

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