На рынке произошли изменения: как за сутки в Украине изменился курс доллара

Наличный курс доллара в Украине практически застыл – изменения в стоимости валюты хоть и есть, но малозаметны. Так, утром 6 сентября банки установили ее на уровне 37,3/37,95 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже в продаже, чем было днем ранее. В покупке курс остался прежним.

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Не изменился курс в покупке и на черном рынке – здесь он так и остался на прежнем уровне в 37,3 грн. В продаже доллар подорожал на 1 коп. – до 38,85 грн.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Какой курс доллара в банках

Среди больших банков самый высокий курс в покупке установил Сенс Банк – 37,45 грн. За ним:

Креди Агриколь Банк – 37,4 грн;

Укрэксимбанк, ПУМБ, Укрсиббанк – 37,25 грн.

Дешевле всего валюту покупает OTP Bank – 36,65 грн. А также Универсал Банк – 36,7 грн.

В продаже самый высокий курс установил Креди Агриколь Банк – 38,4 грн. За ним следуют:

Ощадбанк – 38,1 грн;

Укрэксимбанк – 38,05 грн;

ПУМБ – 38 грн.

Самый низкий курс выставил OTP Bank – 37,65 грн. А также ПриватБанк и Укргазбанк – 37,7 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Каким будет курс до конца недели

В то же время на текущей неделе (4-10 сентября) участники валютного рынка Украины будут заняты подготовкой к ожидаемому возвращению плавающего курса. А потому резких изменений стоимости наличного доллара ожидать не следует: стоимость валюты будет находиться в пределах 37,5-38,5 грн.

Ежедневные колебания же не будут превышать 30-50 коп. При чем, как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления.

"Рынок будет банально подстраиваться под грядущие изменения. Поэтому мы предполагаем незначительную и непрочную "курсовую качку". Однако коридор допустимых колебаний останется на уровне прошлой недели: 37,5-38,5 грн", – рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, сейчас более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

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