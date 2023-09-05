В банках ожидают возвращения плавающего курса доллара: как это отразится на стоимости валюты

На текущей неделе (4-10 сентября) участники валютного рынка Украины будут заняты подготовкой к ожидаемому возвращению плавающего курса. А потому резких изменений стоимости наличного доллара ожидать не следует: стоимость валюты будет находиться в пределах 37,5-38,5 грн.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: ежедневные колебания не будут превышать 30-50 коп. – как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления.

"Рынок будет банально подстраиваться под грядущие изменения. Поэтому мы предполагаем незначительную и непрочную "курсовую качку". Однако коридор допустимых колебаний останется на уровне прошлой недели: 37,5-38,5 грн", – говорится в сообщении.

При этом Лесовой подчеркнул: на рынок валют будут влиять и другие факторы. В частности:

жатва;

решение вопроса безопасного экспорта агропродукции;

финансовая помощь международных партнеров;

успехи на фронте, "являющиеся важным фактором для формирования положительных общественных настроений".

Какой курс сегодня

Утром 5 сентября же украинские банки снизили курс наличного доллара – его выставили на уровне 37,3/38 грн (покупка/продажа). Это на 15 коп. ниже в покупке, чем было днем ранее, и на 10 коп. – в продаже. Что соответствует данным ранее самыми банкирами прогнозам.

А вот на черном рынке доллар подорожал. Здесь его курс установили на уровне 37,7/37,84 грн (покупка/продажа), что:

на 9 коп. больше в покупке, чем было днем ранее;

на 4 коп. – в продаже.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, сейчас более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

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