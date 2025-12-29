На россиянина оформили в Украине более 130 компаний: как ему достались фирмы депутатов и известных бизнесменов

Россиянин Оглы Милорд – один из крупнейших владельцев компаний в Украине. Свои фирмы на него переоформили некоторые действующие и бывшие народные депутаты, известные предприниматели, а еще – организаторы схем. Он, вероятно, один из немногих подставных владельцев, который имеет гражданство РФ и все равно долгое время пользовался спросом у владельцев бизнеса.

Видео дня

О том, кто и зачем переоформил свой бизнес на Оглы, читайте в материале OBOZ.UA.

Нардепы и известные бизнесмены: кто пользовался услугами россиянина

Россиянин Оглы Милорд Нюнюевич владеет более 130 компаниями в Украине. Согласно данным YouControl, которые предоставлены в ответ на запрос OBOZ.UA, он входит в перечень крупнейших владельцев юридических лиц среди иностранцев. Оглы Милорд зарегистрирован в Ростове-на-Дону, его отец Нюню Димович ранее проживал в украинском Донецке, а после оккупации получил гражданство РФ.

Что интересно, на Оглы Нюню Димовича, отца Оглы Милорда, оформлено в Украине более 80 компаний. И у отца, и у сына большинство фирм уже давно не работает, некоторые из них имеют проблемы с налоговой, БЭБ, полицией или другими силовыми структурами. Вероятно, у Оглы – фиктивные собственники, так называемые "лоси".

Их используют либо для того, чтобы "похоронить" компанию без процедуры прекращения деятельности (чтобы не проходить налоговую проверку), либо чтобы избавиться от токсичных компаний. Например, если фирму использовали в качестве прокладки или она фигурировала в схемах. Фиктивные директора за относительно небольшие деньги (от двух до пяти тысяч гривен за компанию) готовы оформить на себя любое ООО, даже если оно недавно попало в громкий скандал или же в офисах предприятия прямо сейчас проводят обыски.

Свои фирмы на россиянина переоформили в том числе и некоторые известные украинцы. Например, Анастасия Каменская, жена Дмитрия Корчевского, соучредителя и управляющего партнера Компьютерной академии "Шаг", в июне 2014-го, уже после начала АТО, переписала свою компанию ООО "Компьютерная академия "Шаг" на Оглы Милорда Нюнюевича. Компания также сменила место регистрации и "переехала" из Одессы в Донецк.

Стоит отметить, что в украинских реестрах упоминания об Оглы Милорде в качестве гражданина РФ появились в июне 2016-го. Вполне возможно, что он имеет паспорт РФ с рождения. Однако также возможно, что ранее Милорд жил со своим отцом в Донецке и приобрел российское гражданство после переезда в Ростов-на-Дону.

В мае 2026-го Оглы Милорд стал владельцем компании депутата Одесского горсовета Богдана Гиганова "Строительно-инвестиционная компания "Комфорт". Гиганов – член ныне запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь". Он награжден "Почетной грамотой председателя Одесской областной государственной администрации за реализацию социальных инициатив президента Украины в программе строительства в городе Одессе и Одесской области и обеспечение высокого качества строительных работ".

В его биографии указано, что он основал компанию "БИК "Комфорт", но нет упоминания о том, что эта фирма сейчас принадлежит россиянину.

Но среди тех, кто переписал свою компанию на россиянина, есть не только депутаты местных советов. В марте 2018-го, когда Оглы Милорд уже имел российский паспорт и жил в Ростове-на-Дону, бывший нардеп от "Самопомощи" Андрей Мирошник переписал на него и на его отца Оглы Нюню компанию "Датаколл". Мирошник еще в 2018-м попал в скандал, когда журналисты сфотографировали экран его телефона, на котором была видна переписка. Депутат сидел в сессионном зале и планировал отдых на Мальдивских островах стоимостью более 10 тысяч евро. 13 мая того же года Верховная Рада прекратила депутатские полномочия Мирошника по его собственному желанию.

Наверное, самые известные "клиенты" Оглы Милорда – семья Столаров. "Санни Холдинг" основали Яна и Михаил Столары, родители нардепа, члена группы "Відновлення України" и бизнесмена Вадима Столара. Компания стала семейным бизнесом не только для Столаров, но и для Оглы. В 2016-м сменился руководитель: вместо Михаила Столара директором стал Нюню Оглы. А Милорд Оглы – официальный владелец ООО. При этом россиянин вроде бы сделал вклад в уставный капитал в размере почти 6 млн грн.

Некоторые ООО замешаны в схемах

Ряд компаний, которые оформили на Оглы Милорда, принимали участие в схемах уклонения от уплаты налогов, отмывания средств, распила бюджетных средств. При этом в абсолютном большинстве случаев уголовные дела ничем не закончились, а реальных владельцев компаний так и не нашли.

Например, в материалах дела №757/16754/16-к говорится о том, что компания "Свиточ-Артторг", которая принадлежит Милорду, "зарегистрирована на номинальных учредителей и имеет формально назначенных руководителей".

"...В том числе из числа соучастников преступной деятельности, которые реального отношения к их деятельности и управлению средствами на их счетах не имеют. Указанные предприятия были использованы для прикрытия присвоения и хищения средств государственных предприятий и прикрытия незаконной деятельности", – говорится в материалах.

Отметим, освободиться от долга компании, защититься от обысков, избавиться от проблемной компании без налоговой проверки – все это можно организовать за 1,5-3 тыс. долларов. Корпоративные юристы обмениваются между собой номерами "лосеводов", которые за относительно небольшую плату привезут "лося" к нотариусу и оформят на него (или на нее) любой проблемный актив. А со сменой собственника можно избавиться и от целой кучи проблем.

Компания меняет директора, главного бухгалтера, юридический адрес и собственника. Конечно, бывшие владельцы от юридической ответственности за свои действия при управлении компанией не освобождаются, но провести выемку документов, обыски в такой компании очень сложно.

"Юридический адрес изменился, документы не передали, а новый владелец (он же директор) уехал домой, в Таджикистан", – рассказывает OBOZ.UA одна из осведомленных юристов.

"Лось" за свои паспортные данные и подпись в документах в лучшем случае получит $200-300 (за каждую компанию), тогда как "лосевод" может зарабатывать десятки или даже сотни тысяч долларов в месяц. Хороший "лосевод" имеет собственную юридическую практику и может предоставить целый спектр полулегальных (или вовсе нелегальных) услуг.