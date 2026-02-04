Украина провалила условия ЕС и МВФ для финансовой помощи: за что могут лишить $115 млрд

Украина не выполнила ряд условий макрофинансовых программ Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского Союза (ЕС) и теперь может недополучить $115 млрд. Среди невыполненных обязательств – перезагрузка руководства таможни, отмена "правок Лозового" и внешняя оценка нацрегулятора в области энергетики.

Об этом сообщили в Центре экономической стратегии (ЦЭС). Аналитики возложили вину за невыполненные маяки как на Верховную Раду, так и на Кабинет министров.

"Украина пробуксовывает с новой программой МВФ на $8,2 млрд, переговоры о которой продолжаются с прошлого года. Чтобы Фонд начал новое сотрудничество с нами, депутаты должны принять ряд законопроектов, направленных на мобилизацию доходов в бюджет", – объяснили в ЦЭС.

Впрочем, необходимые голосования в Верховной Раде могут состояться уже 10 февраля. В частности, речь идет о таких маяках:

введение НДС для физлиц-предпринимателей (ФЛП) ;

; налогообложение посылок из-за рубежа ;

; налогообложение доходов с цифровых платформ.

"Настроения в Раде свидетельствуют, что собрать голоса за эти законопроекты будет сложно. Более того, свои предыдущие обязательства – среди которых много законопроектов – мы тоже не выполняем. По итогам 2025 года общая цена невыполненных индикаторов Плана Украины – другой критически важной программы помощи – уже превысила €3,9 млрд, которые недополучит бюджет", – объяснили в ЦЭС.

Но проблема заключается еще и в том, что к новой программе МВФ привязан кредит от ЕС на 90 млрд евро по программе Ukraine Support Loan. А в целом из-за невыполнения своих обязательств Украина рискует не получить около $115 млрд, которые критически необходимы экономике для обороны и выживания страны, в частности из-за буксования таких маяков МВФ:

№43 – новый руководитель таможни (не выполнено);

(не выполнено); №48 – секторальные планы управления публичными инвестициями (не выполнено);

(не выполнено); №53 – новые стандарты оценки имущества (не выполнено);

(не выполнено); №54 – изменения в секьюритизации и ипотечных облигациях (риск невыполнения).

(риск невыполнения). №55 – отмена "правок Лозового" (не выполнено);

(не выполнено); №58 – внешнее оценивание НКРЭКУ (не выполнено).

Как уже сообщал OBOZ.UA, большая часть кредитных 90 млрд евро, которые Евросоюз (ЕС) выделит Украине в 2026-2027 годах, будет направлена на закупку вооружений. В то же время предусмотрен механизм их использования для восстановления страны.

