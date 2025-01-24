'Мы хотим сделать это быстро': Трамп объяснил, как цены на нефть остановят войну в Украине. Видео

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что низкие мировые цены на нефть поспособствуют скорейшему завершению войны в Украине. Он призвал ОПЕК (Организация стран – экспортеров нефти) снизить цены.

Видео дня

Если цена будет высокой, то война не завершится быстро. Об этом глава Белого дома сказал журналистам в пятницу, 24 января, приземлившись в Северной Каролине, чтобы осмотреть ущерб, нанесенный штормом.

"Один из способов быстро остановить это – прекратить зарабатывать ОПЕК столько денег и снизить цену на нефть, поскольку она у них хорошая и высокая. И если цена будет высока, эта война не закончится так легко. Поэтому ОПЕК должен дать пас и снизить цену на нефть. Тогда эта война немедленно прекратится", – сказал Трамп.

Американский президент подчеркнул, что российское полномасштабное вторжение в Украину является "безумием", но новая администрация США стремится, чтобы оно как можно быстрее закончилось.

"Это безумие, что это произошло. Но мы хотим остановить это сейчас", – заявил он.

Также Трамп снова повторил, что не допустил бы вторжения РФ в нашу страну, будь он президентом США раньше.

"Пугающее количество российских и украинских солдат погибает на этой войне. Также много людей погибает во время бомбардировок городов прямо сейчас. Потери – тысячи человек еженедельно. Это безумие. Безумная война. Этого бы никогда не произошло, будь я президентом раньше", – добавил Трамп.

Ранее кандидат Трампа на должность спецпредставителя по Украине и России Кит Келлог сказал, что президент Штатов рассматривает различные рычаги влияния на российского диктатора Путина для завершения войны, в том числе экономические.

"Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. Если цена упадет, скажем, до 45 долларов за баррель, то это будет своего рода точка безубыточности. Если вы достигнете этой точки, вы действительно нанесете ущерб российской экономике", – сказал Келлог.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп сказал, что снижение цены на нефть может способствовать завершению конфликта в Украине. Он выразил намерение обратиться к ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть.

"Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Вы должны снизить ее. И, честно говоря, я удивлен, что они не сделали это перед выборами. Ведь если бы цена снизилась, война между Россией и Украиной закончилась бы немедленно", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– российский диктатор Путин в интервью российскому государственному телеканалу 24 января заявил, что якобы готов к мирным переговорам и встрече с Трампом.

– Глава ОП Андрей Ермак сказал, что Путин пытается продвигать идею переговоров с Соединенными Штатами Америки об Украине, но без участия Украины. Но это так не работает в современном мире.

– Накануне Трамп заявил, что Зеленский хочет остановить войну, однако Украина яко бы не должна была защищаться от полномасштабного вторжения, а сразу "заключить соглашение".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!