МВФ против льготы для "ФОПов" в Украине и "УЗ-3000": стали известны "требования" фонда

Некоторые бюджетные инициативы, одобренные украинским правительством, обеспокоили Международный валютный фонд (МВФ). В частности, налоговые льготы и бесплатный проезд по железной дороге могут ухудшить и без того шаткое фискальное положение Украины.

Видео дня

Об этом, ссылаясь на осведомленные источники, сообщили в Bloomberg. Свое беспокойство представители МВФ выразили перед переговорами о новом четырехлетнем кредитном пакете на сумму $8 млрд.

Что не устроило МВФ

Главным образом в Фонде обеспокоены налоговыми льготами, в частности для перерабатывающей промышленности Украины и для самозанятых предпринимателей (ФЛП, или по-украински "ФОП"). В фонде опасаются, что это может ухудшить шаткое фискальное положение Киева.

Также в МВФ высказали замечания касательно программы "УЗ-3000", которая предполагает предоставление украинцам бесплатного проезда "Укрзалізницею" на расстояние до 3000 километров. Имеются у МВФ и другие требования:

Либерализация рынка газа . Фонд будет требовать от Киева отказаться от практики предоставления льготных ценовых скидок для потребителей.

. Фонд будет требовать от Киева отказаться от практики предоставления льготных ценовых скидок для потребителей. Детенизация экономики . МВФ настаивает на сокращении теневой экономики (которая оценивается более чем в 30% ВВП), в частности, путем ликвидации сферы применения налоговых льгот для ФЛП.

. МВФ настаивает на сокращении теневой экономики (которая оценивается более чем в 30% ВВП), в частности, путем ликвидации сферы применения налоговых льгот для ФЛП. Девальвация гривни. Кредитор продолжает оказывать давление на Нацбанк, требуя более быстрой девальвации гривни для увеличения доходов бюджета, номинированных в гривне.

Следует отметить, что обеспокоенность по поводу налогового законодательства МВФ выражал и раньше. В частности, тема поднималась перед председателем финансового комитета Рады Даниилом Гетманцевым, а также премьер-министром Юлией Свириденко.

На запрос журналистов в МВФ заявили, что новая программа будет сосредоточена на "мерах по поддержке макроэкономической стабильности, мобилизации внутренних доходов, обеспечении устойчивости долга Украины и сохранении внешней жизнеспособности".

Кредит Украине под вопросом?

Ранее стало известно, что МВФ может отказать Украине в предоставлении кредита на 8 миллиардов долларов, если ЕС не утвердит репарационный кредит в 140 миллиардов евро из российских активов. Решающее слово за Бельгией, чей отказ блокирует ключевую сделку и ставит под угрозу дальнейшую международную поддержку Украины.

Европейские дипломаты и чиновники Еврокомиссии предупреждают, что без принятия репарационного кредита МВФ может потерять уверенность в финансовой стабильности Украины. Но для Фонда это является критическим фактором – МВФ не кредитует страны, которые не имеют четких гарантий финансирования на среднесрочную перспективу.

Однако во время октябрьской встречи лидеров ЕС Бельгия выступила против инициативы, ссылаясь на финансовые и юридические риски. Отмечается, что это решение фактически заблокировало подготовку соглашения к декабрьской встрече МВФ, которая должна определить дальнейший формат поддержки Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Норвегия готова предоставить €100 миллиардов из своего суверенного фонда под залог, чтобы Евросоюз разрешил передачу Украине €140 миллиардов замороженных российских активов. Передача активов пока заблокирована из-за Бельгии, которая опасается юридических рисков и хочет поделить их с другими странами ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!