МВФ может заблокировать помощь Украине из-за Бельгии: под угрозой кредит на 140 миллиардов евро

МВФ (Международный валютный фонд) может отказать Украине в предоставлении кредита на 8 миллиардов долларов, если ЕС не утвердит репарационный кредит в 140 миллиардов евро из российских активов. Решающее слово за Бельгией, чей отказ блокирует ключевую сделку и ставит под угрозу дальнейшую международную поддержку Украины.

Европейские дипломаты и чиновники Еврокомиссии предупреждают, что без принятия репарационного кредита МВФ может потерять уверенность в финансовой стабильности Украины.

Для Фонда это является критическим фактором – МВФ не кредитует страны, которые не имеют четких гарантий финансирования на среднесрочную перспективу. Впрочем, во время октябрьской встречи лидеров ЕС Бельгия выступила против инициативы, ссылаясь на финансовые и юридические риски. Отмечается, что это решение фактически заблокировало подготовку соглашения к декабрьской встрече МВФ, которая должна определить дальнейший формат поддержки Украины.

"Мы сталкиваемся с проблемой сроков", – признался один из высокопоставленных чиновников ЕС. Следующий саммит европейских лидеров запланирован только на 18-19 декабря, поэтому времени на принятие решения практически не осталось.

Идея кредита заключается в использовании доходов от замороженных российских активов, чтобы профинансировать восстановление Украины. Брюссель считает, что возвращать эти средства должна была только Россия, когда прекратит войну и оплатит репарации Киеву. Для Украины же эти деньги рассматриваются как де-факто грант.

Европейские чиновники отмечают, что если ЕС не утвердит кредит в ближайшее время, МВФ не сможет обосновать продолжение финансирования. Это создаст риск каскадного эффекта – от сокращения других международных программ до снижения доверия инвесторов к украинской экономике. "Поддержка МВФ – это то, с чем мы не должны играть", – подчеркнул один из европейских чиновников.

На фоне сокращения американской поддержки именно Европейский Союз должен взять на себя основное финансовое бремя помощи Украине. В то же время программа МВФ остается ключевым сигналом для инвесторов, ведь ее одобрение демонстрирует, что страна сохраняет финансовую состоятельность и движется по пути реформ.

