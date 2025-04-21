Китай угрожает странам мира "решительными контрмерами" в торговле: что произошло

Китай предупредил другие страны не заключать торговые соглашения с США и партнерами, чтобы нанести ущерб интересам КНР в торговой войне, которую объявил американский президент Дональд Трамп. В противном случае Пекин сам совершит ответные действия.

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Об этом, как сообщает Xinhua, заявил 21 апреля официальный представитель Министерства коммерции КНР. Таким образом, прокомментировали попытки США добиться от других стран ограничения их торговых связей с Китаем в обмен на освобождение от пошлин с американской стороны.

"Если возникнет такая ситуация, Китай не смирится с этим и решительно примет соответствующие контрмеры", – заявили в Минкоммерции КНР. Представитель ведомства предупредил, что у Китая есть решимость и возможности защитить свои права и интересы.

В министерстве обвинили США в злоупотреблении тарифными мерами по отношению ко всем своим торговым партнерам, оказывая на них давление с целью начала переговоров о так называемых "взаимных тарифах". При этом в Пекине выразили уважение тем странам, которые стремятся урегулировать торговые разногласия с США в торгово-экономической отрасли путем переговоров.

Ранее американская администрация приостановила действие масштабных пошлин на около 60 торговых партнеров. Вашингтон предлагает им ограничить торговлю с Китаем и умерить производственную мощность Пекина, чтобы таким образом ограничить возможности КНР обойти тарифы. В настоящее время импорт из этой страны в США облагается налогом по ставке 245%.

Ранее СМИ сообщали, что экономические советники президента США Дональда Трампа обсуждают с торговыми партнерами введение вторичных пошлин на импорт из стран, имеющих тесные связи с Китаем. Кроме того, Вашингтон добивается того, чтобы его торговые партнеры воздерживались от избыточного импорта из Китая.

На этом фоне Вьетнам уже вызвался ограничить поток китайских грузов, идущий в США из-за вод страны. Кроме того, другие страны региона, в частности Япония, Индия, Южная Корея, начали интенсивные переговоры с Белым домом по ослаблению торгового давления со стороны США. Впрочем, бывший директор отделений Всемирного банка в Китае Берт Хофман призвал Пекин не слишком беспокоиться по поводу формирования антикитайской коалиции, поскольку "США вряд ли смогут сделать это, учитывая хаотический стиль формирования политики" Дональда Трампа.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что из-за торговой войны из США Китай прекратил импорт американского газа. Последний танкер со сжиженным природным газом (СПГ) американского производства прибыл в страну 10 недель назад.

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