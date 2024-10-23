Минфин США обещает Украине 20-миллиардный кредит из российских денег

Соединенные Штаты планируют выделить Украине из замороженных российских активов кредит на сумму около 20 миллиардов долларов. Эти средства станут частью более широкого пакета поддержки, о котором ранее договорились страны Большой семерки.

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О планах США рассказала министерша финансов США Джанет Йеллен во время открытия ежегодного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка. По ее словам, эти средства будут частью общей помощи на 50 миллиардов долларов, которая будет возмещаться за счет процентных доходов от замороженных активов России.

Еллен отметила, что правительства стран G7 еще работают над окончательными договоренностями по этому пакету.

"Мы уже на 99% готовы, осталось только согласовать несколько мелких деталей", – объяснила она. Ожидается, что окончательное соглашение будет достигнуто к концу недели.

Особое внимание американская чиновниуа обратила на то, что источником финансирования не станут американские налогоплательщики.

"Фактически Россия платит за поддержку Украины", - подчеркнула она.

На прошлой неделе в Европейском Союзе утвердили выводы Евросовета, в которых лидеры ЕС подтвердили, что замороженные российские активы будут под санкциями, пока идет война и не будут компенсированы все нанесенные Украине убытки. $50 млрд, которые планируют выделить до конца года, могут использовать не только для восстановления Украины, но и для покрытия военных и бюджетных нужд.

Евросоюз пока так и не принял это решение из-за вето Венгрии. Однако большинство стран ЕС и Европейский парламент должны одобрить кредит ЕС до конца года.

Также известно, что Европарламент принял решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере до 35 миллиардов евро на 2024-2025 годы. Ссуды будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, что обеспечивает защиту внутренних ресурсов Украины.

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