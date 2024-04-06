Минфин показал, откуда средства в бюджете: кто платит больше всех

В Украине бюджет получает больше средств в качестве налога на прибыль предприятий. При этом налог на добавленную стоимость с импорта больше, чем налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров.

Об этом говорится в данных Минфина. По данным Государственной казначейской службы, за март 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 164,3 млрд гривен. Деньги получили из следующих источников:

60,1 млрд грн – налог на прибыль предприятий, из которых 23,5 млрд грн уплатили банки;

40,1 млрд грн – налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

18,5 млрд грн – налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 29,7 млрд, возмещено – 11,1 млрд грн);

16,0 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военного сбора;

14,5 млрд грн – акцизного налога;

4,3 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины;

2,2 млрд грн – рентной платы за пользование недрами.

При этом выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 110,0% (+9,8 млрд грн), Государственной таможенной службой – 100,1% (+0,05 млрд грн).

В целом, по итогам марта 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 242,8 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь – март 2024 составили 473,6 млрд грн, или 97% от запланированных на этот период. В частности, от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета направлено 116,3 млрд. грн., в том числе в иностранной валюте 50,0 млрд грн. (749,5 млн. долл. США и 509,8 млн евро).

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время, все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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